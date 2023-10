Debakl Vatrenih koji je surovo opasan: Jako neugodna situacija za Hrvatsku, Dalić mora prelomiti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Lako što je poraz. Teško je što je taj poraz surovo opasan. Postavio je našu nogometnu reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro u poprilično neugodnu situaciju.

Doslovce, trupe Zlatka Dalića više ne smiju kiksati, a za tri dana idu u Cardiff na noge Walesu. Turska je u Osijeku pobijedla Hrvatsku s 1-0, strijelac je bio Yilmaz.





To je bio tako nespretno i glupo primljen zgoditak da će se dugo pamtiti. Brekalo koji je posve razočarao izgubio je loptu, proigran je Yilmaz koji je jurio prema našim vratima. I dok je bio daleko od njih nepotrebno je istrčao Livaković, bio je to nesuvisao potez i Yilmaz ga je lako lobao. Šokantno i nevjerojatno.

Turska lekcija i velika opomena

A prije toga Turci, izrazito bolji, imali su tri „zicera„, sve ih je maestralno poskidao Livaković. Da bi potom napravio fasicnantnu grešku.

Već otprije u slbom izdanju, naša je reprezentacija nakon tog gola bila posve demoralizirana. Tužno je bilo gledati našu momčad kako se trudi uopće, zadržati loptu, kamoli pripraviti neki ozbiljniji napad.

Bilo je to baš loše izdanje „vatrenih„, lošije od onog iz lipnja 2022. godine kada je isto u Osijeku Austrija rasturila Hrvatsku s 3-0- Jer, tada je kod 0-0 Hrvatska promašila pregršt prilika. Sada ih u prvome dijelu nije stvarala…

Nešto je bolje bilo u nastavku, kada se napadalo iz očaja, te nakon brojnih izmjena. Ali, ako ćemo biti pošteni Turci su imali izrazite prilike i kud i kamo su mogli ranije rješiti utakmicu. Ispromašivali su se, pa smo se nadali da će na scenu doći ono čuveno nogometno pravilo „kad ne zabiješ- dobiješ„.

Nažalost, nije bilo tako, makar smo bili blizu. Jednu šansu je promašio Petković, drugu Majer kada je predriblao i vratara ali je bio spor u šutu, pa je lopta izbijena s crte, da bi Beljo napravio „promašaj svih promašaja„ tukavši neometan e pet metara u turskog vratara.

Hrvatska je dolazila do šanse tek kad je očajnički i bez strategije napala. Dočim se trudila biti organizirana to je izgledalo baš teško gledljivo. Jedva bi se spojila dva-tri dodavanja, bokovi su bili neprodorni, vezni red posve odsutan, a Modrić koji je kao najstariji bio najborbeniji (apsurd, op. p.) ipak je pokazivao znakove prezasićenosti, da ne kažemo umora. A kod nas je neraspoloženih igrača bilo u masovnom izdanju.









I što drugi nego priznati, bilo je sve skupa to toliko loše i blijedo da se Turcima mora čestitati na pobjedi i na hrabrom pristupu već u početku utakmice.

Sad, kriviti izbornika Dalića ili igrače je bespredmetno. Odgovornost moraju nositi svi svi skupa. Na bilo koji način momčad se mora psihološki oporaviti i u Walesu pokazati pravo izdanje, doseći dobar rezultat i spasiti ovu neugodnu situaciju u kvalifikacijama. Samo bi nam to još trebalo, da kompromitiramo odlazak na Euro u Njemačkoj. Od takvog raspleta naš bi se nogomet teško oporavio.

Zaista se gorljivi navijač hrvatske reprezentacije nakon ove utakmice može lože osjećati. Ako ćemo tražiti išta dobro iz cijele ove užasne priče onda je to činjenica da nismo izgubili s dva gola razlike, s koliko smo već pobijedili u Turskoj. Tako da nam i to može biti neka prednost ili spas. Samo, to je već ona pozicija kad ne odlučuješ sam o sebi, zato se u Walesu ovako nešto ne smije ponoviti.









Baš je ovo bilo teško podnijeti.