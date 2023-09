Debakl Partizana i vrijeđanje igrača, na kraju i sukob: ‘Nisam to mogao slušati, obitelj mi ne diraj’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan od onih klubova u susjedstvu, a koji definitivno pamti i bolje dane, je i Partizan, a koji neće igrati europska natjecanja iduće sezone.

Ispali su iz Europe nakon što je i u drugoj utakmici play-offa Konferencijske lige bio poražen od danskog Nordsjaellanda. Nakon što su u prvoj utakmici uvjerljivo svladali Beograđane s 5:0, igrači danske momčadi su u uzvratu na Stadionu JNA došli do nove pobjede, ove s 1:0.

Inače, kako pišu tamošnji mediji, Utakmica je prošla u atmosferi koju srpski mediji opisuju kao užasnu za domaće igrače. Navodi se da su tisuće navijača Partizana krenule prema stadionu s transparentom kojim su tražili smjenu uprave kluba, a oni koji su na stadion i ušli otežavali su igračima nastup.





Ismijavanje na stadionu

Pišu da su ismijavali njihove lopte vraćene unazad i vrijeđali igrače, o čemu je nakon utakmice govorio i trener momčadi Igor Duljaj.

I on se u jednom trenutku verbalno sukobio s nekolicinom Grobara koji su, tvrdi, vrijeđali njegovu obitelj.

“To je jako ružno. Nisam mogao slušati kako netko vrijeđa nekog igrača s tribina. Nemoj mi dirati obitelj, oca, burek… Kada kažete burek, to je asocijacija na najboljeg čovjeka od svih Duljaja, a to je moj otac, koji nije živ. To je jedino što me može izbaciti iz takta”, rekao je trener Partizana.