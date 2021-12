DARIO ŠIMIĆ ZGRAŽAO SE NAD PROJEKTOM LOKOMOTIVE: Sada je postao član njene Skupštine

Autor: Andrija Kačić Karlin

Samo mijena stalna jest. Na održanoj Skupštini hrvatski nogometni prvoligaš Lokomotiva je imenovala novog predsjednika. To je dr. Miroslav Gluhinić koji je, između ostaloga, dugogodišnji šef liječničke službe ovog kluba. Na toj dužnosti dr. Gluhinić će zamijeniti preminulog Tina Doličkog koji je predsjednik Lokomotive bio proteklih 12 godina.

Izabrani su, nadalje, i novi članovi Skupštine, a iznenađujuće ime je Dario Šimić, nekadašnji hrvatski reprezentativac. Podsjetimo, prošle sezone dres Lokomotive, u sjajnim nastupima, nosio Darijev sin Roko, hrvatski U-21 reprezentativac, koji je na početku sezone preselio u Red Bull Salzburg.

Inače, novi članovi Skupštine su redom Dario Šimić, Mirko Bogdanović i Tonći Utrobičić, dok su za članove Nadzornog dbora izabrani Nenad Strugar, Marko Smiljanić i Miroslav Lovrić.

Ime koje je u cijeloj priči posebno zanimljivo jest ono Darija Šimića, bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je u svojoj karijeri igrao za Dinamo, Inter, Milan i Monaco.

Zanimljivo je malo objasniti zašto je iznenađujuć dolazak Darija Šimića u Skupštinu Lokomotive. Jer, upravo je Šimić u u ne tako davnoj prošlosti kritično govorio o odnosu Dinama i Lokomotive, koji je već godinama jedan od najvećih problema hrvatskog nogometa. Napose je to govorio u svojoj kandidaturi za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Pričao je, navodimo:

“Odnos Dinama i Lokomotive je jedna strašna stvar i to bi se na neki način trebalo riješiti, da ljudi o tome više ne razmišljaju. Jedan klub je fakturirao Dinamu 350 milijuna kuna, a drugi klubovi nemaju ni sedam-osam milijuna. Mislim da je tu jasno kakve su mogućnosti. Žao mi je što to nitko dosad nije rješavao. To je jedna velika anomalija koja narušava povjerenje hrvatskog nogometa, ja je ne bih dozvolio, riješio bih je sigurno. Ovako, ne znam, pitajte to Šukera je li to normalno, da cijela Hrvatska priča o odnosu Lokomotive i Dinama. Svjestan sam da Lokomotiva odlično radi s mladim igračima, na kraju – i moje dijete igra za Lokomotivu. S druge strane, moramo skinuti svaku sumnju s regularnosti natjecanja. U suprotnom odvlačimo ljude od nogometa i pitanje je kad će cijeli sustav pasti”.

Ipak, u rujnu prošle godine kada je njegov sin potpisao za Lokomotivu govorio je malo drugačije:

“Ovaj Dinamo je izgubio Danija Olma, njega je jako teško nadoknaditi. Nešto je dobio u Majeru, Ivanušecu, Kastratiju. Nije lako stalno prodavati igrači i očekivati rezultat. Konstantno prodavati pa kupovati igrače i onda tražiti rezultat je vrlo teško. Slaganje momčadi je zahtjevan posao, ako je netko dobar on košta i treba znati takvog igrača dovesti. Dinamo povlači puno igrača iz Lokomotive što je dobra podloga. To je svakako pozitivno za Dinamo jer stvaraju iskustvo, ti igrači dobiju 50-tak utakmica u prvoj ligi prije nego se prebace u Maksimir”.

Dvije medalje jedne priče. U našem nogometu to je već odavno normalno.