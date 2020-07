DARIO ŠARIĆ SE JAVIO S FLORIDE: ‘Ovdje je prava karantena, a navijam za Ivicu Zupca’

Autor: N.M/Dnevno

Još nas nekoliko dana dijeli od nastavka NBA lige, zasad se igraju pripremne utakmice u Disneylandu u Orlandu nakon koje će se nastaviti sezona. A kakav je život unutar tog balona, za NOVU TV otkrio je igrač Phoenix Sunsa naš Dario Šarić.

‘Svaki dan se provjerava temeratura, svaki dan se testiramo. Ako se ne testiraš, nemaš pravo izaći iz sobe sljedeći cijeli dan. Stvarno se vodi računa i puno se novca trebalo uložiti, ali jednostavno – to je NBA.” Bilo je teško, došli smo ovdje sa 7 igrača, ali onda smo se polako okupili. Evo sad nas je tu dovoljno, još neki igrači fale, ali nadam se da će doći što prije i da budemo svi na okupu’ kažre Dario.

Rekao je i kako mu ništa ne nedostaje, te da se našao i sa ostalim hrvatskim košarkašima, okupi se često i hrvatska kolonija.

‘Našao sam se na večeri dva puta sa Marijom Hezonjom i Lukom Šamanićem. Evo, baš je nedavno i Zubac stigao tako da ćemo kroz par dana se i s njime naći, tako da – šta se mene tiče, nije teško’ – prepričava Šarić.

Šarić je otkrio i da ne zna što će zapravo biti sa odgođenim turnirom za Olimpijske igre gdje je trebala igrati i Hrvatska.

‘Sigurno ako ne budemo dio toga da će nam biti teško, ali eto. Volio bih da se nađe neka suglasnost između FIBA-e i NBA-a, mislim da bi vjerojatno i ljudima u Splitu bilo drago da Hrvatska reprezentacija bude u punom sastavu’ – kaže Šibenčanin.

Istaknuo je i svoje favorite za naslov prvaka.

“Mislim da su Clippersi – navijat ću za njih zbog Zupca ako mi ispadnemo.” MVP-a pak vidi na drugoj strani Los Angelesa. “Mislim da bi LeBron mogao osvojiti – svake godine je on tu pri vrhu, može svake godine uzeti. Ove godine je možda zaslužio malo više bez obzira na godine, ipak igra u Lakersima, imali su najviše pobjeda u sezoni tako da mislim da bi onda on to trebao dobiti.” kaže Šarić o najboljem košarkašu današnjice.