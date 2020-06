Danijel Subašić napušta Kneževinu! Na oproštaju poručio: ‘Uvijek ću biti jedan od vas’

Bivši hrvatski reprezentativni vratar Danijel Subašić objavio je kako će po isteku ugovora na ljeto napustiti francuski Monaco za koji je nastupao od 2012. godine.

Navijače je o svemu obavijestio na svom Instagram profilu. “Hvala puno AS Monacu na ispunjenju snova. Uvijek ću biti jedan od vas. Odigrao sam skoro 300 utakmica za klub, nastupio u četvrtfinalu i polufinalu Lige prvaka, a sada je vrijeme za oproštaj. Hvala svim navijačima i zaposlenicima kluba na podršci koja mi je pružena od prvog dana” poručio je jedan od junaka iz Rusije, popularni Suba na svom Instagram profilu.

Subašić je od u osam godina za momčad iz Kneževine odigrao je 292 utakmice, a s Monacom je bio prvak 2017. godine. O svemu se oglasio i Monaco koji je Subašiću zahvalio na svemu što je dao za klub na Twitter profilu kluba.

AS Monaco and @SubasicDanijel have reached the end of a wonderful adventure together. The time has come to say goodbye to a goalkeeper who became a club legend over the past eight years. 🔴⚪️ 👏

𝙃𝙫𝙖𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙢 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙟𝙚𝙡, 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝓼 𝙎𝙪𝙗𝙖 ! pic.twitter.com/ruGCTM3CvY

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) June 8, 2020