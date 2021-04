DANI OLMO, HVALA TI NA DIVNIM RIJEČIMA O NAMA: Hoće li ga se itko sjetiti i nagraditi? Na potezu su HNS ili HTZ, a mogla bi se uključiti i naša vlada

Autor: Andrija Kačić Karlin

Tako je lijepo bilo vidjeti izjave španjolskog nogometaša Danija Olma, o Dinamu, Hrvatskoj, vremenu kojeg je proveo u zagrebačkom klubu. Momak koji je davno zamijenio Barcelonu Zagrebom, a bio je to po njega veliki rizik, baš se kod nas proslavio i postao u nogometu – svjetska marka. Uistinu, Dinamo ga je afirmirao kao nogometaša, a dok je bio ovdje plijenio je svojim dobrodušnih ponašanjem i pristojnošću.

K tome, otkako je otišao ne prestaje iskazivati zahvalnost prema svima koji su mu omogućili „krasne trenutke u Dinamu i Hrvatskoj„…

Njegove riječi zaista krijepe i lijepo ih je čuti, pa on nas vidi boljima nego što sami sebe vidimo.

Zahvalnost je jedna od najljepših, najuzvišenijih ljudskih osobina, baš tako valja gledati na riječi Španjolaca. I da, hvala mu na tim riječima.

Pa, pogledajmo te fine epitete koje nam je udijelio…









“Nije mi trebalo dugo da se i ja navučem na Hrvatsku kao zemlju. To je nevjerojatno, lijepo mjesto i još uvijek ga smatram svojim drugim domom. Tijekom praznika, kad imam pauzu, imam izbor: mogu otići u Španjolsku, gdje je moja obitelj, ili mogu u Zagreb gdje je moja druga obitelj”.

Možemo mi sada žaliti što Olmo koji ima sada i hrvatsku putovnicu nije odlučio igrati za našu reprezentaciju, ali on je Španjolac i valja mu čestitati na njegovoj odluci, ali isto možemo biti sretni što smo dobili velikog prijatelja naše zemlje, ljudi i društva.









Njegove riječi nas tjeraju na razmišljanje, vidimo li mi sve isuviše crno u njoj, jer Olmo govori.

“Hrvatska je nevjerojatna zemlja, ali još uvijek je mlada, još uvijek postoje znakovi rata koji se dogodio ne tako davno, a mnogi se ljudi još uvijek oporavljaju od njega. To je bilo manje očito u nekim većim gradovima poput Zagreba, ali kad bi Dinamo išao igrati u manja pogranična mjesta, posljedice rata i dalje su bile jasne. To je kao da na tim mjestima udišete drugačiji zrak. U nekim gradovima još uvijek možete vidjeti rupe od metaka u zidovima i djecu koja igraju nogomet na terenima ispred zgrada oštećenih bombama. Te su mi slike ostale u mislima. Šokiralo me. To je teška stvar s kojom se treba nositi. Kao rezultat toga, neki su ljudi ostali vrlo zatvoreni po tom pitanju. Neki još uvijek nisu u potpunosti preboljeli ono što se dogodilo. Neki nisu krenuli dalje.”

S istančanim osjećajem za mjeru i s odličnim pregledom igre i u stvarnom životu Dani Olmo i svojim Španjolcima pokazuje da Hrvatska nije nekakva zabit, već društvo koje se suočava s problemima koji nisu strani ni drugim društvima koja su se suočila sa sličnim povijesnim situacijama.

Olmo ove riječi stalno ponavlja, kao da zna da njegove riječi moraju pasti na plodno tlo. Priča nadalje…









„Toliko je ljudi kojima moram zahvaliti na dosadašnjoj priči, od brata Carlosa i oca Miguela do mojih trenera u La Masiji, svih u Dinamu što su vjerovali u mene, hvala i Leipzigu što su me prepoznali kao sljedeći projekt. Ali od svih ljudi i mjesta na kojima moram zahvaliti, Hrvatska je pri samom vrhu. To je nevjerojatna zemlja koja mi je dala pet nevjerojatnih godina, u kojima mi je najbolji klub u zemlji stvorio svoj projekt. Toliko dugujem Hrvatskoj, svom drugom domu„.

Zar to nisu prekrasne riječi?

Stoga, oni koji daju nagrade i priznanje za pojave i događaje koji promiču Hrvatsku morali bi Olma kandidirati i nagraditi, bilo za nagradu fair-Play koju dodijeljenu Sportske novosti, bilo za nagradu Hrvatske turističke zajednice za promicanje Hrvatske, a ima tu posla i za Hrvatski nogometni savez ili hrvatsku vladu.

Hvala ti, Dani Olmo.