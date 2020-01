DANI NA KORAK DO TRANSFERA: Olmov otac ‘zapratio’ AC Milan na Instagramu

Danas smo već pisali o vrlo vjerojatnom preseljenju najboljeg igrača Dinama u redove AC Milana koji se počeo ozbiljno pojačavati, ne bi li se vratio na stare staze slave.

Dinamo bi transferom inkasirao 20 milijuna eura uz bonus od 10 milijuna eura, ovisno o učinku Španjolca kojeg čega najvjerojatnije petogodišnji ugovor vrijedan 2,5 milijuna eura po sezoni.

Talijanski su se mediji raspisali o čitavoj operaciji u najmanju ruku u jednakoj mjeri kao i Hrvatski mediji, doduše s nešto pozitivnijim predznakom pošto očekuju dolazak jednog od najperspektivnijih igrača današnjice.

Upravo su ažurni Talijani primijetili da je Olmov otac Miguel Olmo, počeo pratiti Milan na Instagramu pa je euforija među navijačima talijanskog velikana došla do usijanja.

Dani Olmo’s father has stated following AC Milan. The player is heavily linked to a move to AC Milan this winter! #Milan 🔴⚫️📄 pic.twitter.com/a7QfVkz1UY

— Hagrid ✆ (@HagridMilIer) 17. siječnja 2020.