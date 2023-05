‘DANAS DIŽEMO ZASTAVU S POZNATOM ŠAHOVNICOM!’ Gradonačelnik New Yorka navukao hrvatski dres: Pokazao poštovanje pred cijelim svijetom

U New Yorku se danas obilježava 30. obljetnica otvaranja hrvatskog konzulata te 31 godina od uspostave diplomatskih odnosa između SAD-a i Republike Hrvatske.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams je tom prigodom proglasio Dan hrvatske baštine, a oduševio je sve kada se pojavio u dresu naše nogometne reprezentacije.

On je tako u “kockicama” tom prilikom poželio dobrodošlicu američkim Hrvatima i podignuo hrvatsku zastavu. Zatim je vrlo lijepo govorio o našoj domovini.

“Veza između New Yorka i naše hrvatske zajednice snažna je kao i uvijek. Znamo da je New York City Zagreb Amerike. Najveća hrvatska populacija u Americi je upravo ovdje” započeo je.

The bond between New York City and our Croatian community is as strong as ever.

Today we welcomed Croatian-Americans to Bowling Green to celebrate that bond by raising their flag and proclaiming this day Croatia Heritage Day. pic.twitter.com/gdIphRJB9e

