DANA WHITE PRIPREMA BORBU KHABIBA I McGREGORA: Poznati borac bacio sumnju na Dagestančev rekordni niz pobjeda

Dana White najavio je u razgovoru za ESPN kako će se idućeg tjedna sastati s Khabibom Nurmagomedovom u Abu Dhabiju nakon što je ovaj otišao u mirovinu.

“Očito je da ću se sastati s njim jer smatram kako bi se trebao opet boriti. Pogledajte samo što je napravio Justinu Gaethjeu. Pogledajte što je napravio svim protivnicima s kojima se borio. Mislim da bi se opet trebao boriti i sve ću napraviti što mogu da se bori još jednom”, poručio je White.

Naravno sve se vrti oko jedne borbe kojom bi Dagestanac došao do 30. nastupa u oktogonu, a Dana bi želio da je to Conor McGregor ako ovaj pobijedi Dustina Poiriera.

“Bez obzira na to što mislili o McGregoru, on je jedan od najboljih ikad. Trenutačno je jako fokusiran i ako tako bude i poslije Poiriera tko ne bi želio da se bori s Khabibom ponovno”, rekao je White.

Ipak postoje i oni koji misle kako je Khabibov rekord namješten.

Naime, Tony Ferguson je na društvenim mrežama prokomentirao omjer kojeg u MMA-ju ima Dagestanac, a to je 29:0.

“Ahh, Khabieberov omjer. Činjenica je da su više od pola profesionalnih borbi tog glupana bile borbe na dvije runde. Sve prije UFC-a. U većini organizacija, potrebne su tri runde da bi se borbe smatrale profesionalnima. Ako je tako, onda se i moje tri pobjede s Ultimate Fightera trebaju računati. Dajte mi još tri pobjede i tri nokauta”, napisao je Ferguson ispod objave na Instagramu u kojoj je naveo kako se Khabib u prvih 15 borbi karijere borio s osam boraca koji nikoga nisu pobijedili.

