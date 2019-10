DAN KASNIJE: Javio se Dejan Lovren i ispričao se za svoju pogrešku

Dan nakon utakmice gdje je Hrvatska propustila osigurati Europsko prvenstvo, puno je upitnika oko glave izbornika, igrača ali i navijača. Iako je to trebala biti večer za pamćenje, ona se ubrzo pretvorila u još jednu blijedu predstavu Hrvatske. Ali sve je i dalje na nama, Rujevica će biti puna, a nadamo se i mreža Slovaka.

Najviše je priča bilo oko pogreške našeg Dejana Lovrena koji je dobio žuti karton radi prigovora te se na njega neče moći računati u Rijeci. Iako je to naživciralo dobar dio navijača, ipak se preko društvenih mreža javio i objasnio svoju situaciju:

“Nažalost nismo sinoć osigurali prolazak, ali i dalje je sve na nama. Žao mi je sto sam dobio treći žuti karton zbog glupog prigovora, ali jednostavno neke odluke mi nisu jasne. Trebamo vašu podršku u zadnjoj utakmici” – napisao je Lovren na Instagramu.

Zlatko Dalić nije bio sretan zbog te situacije, te je upozorio da se takve stvari trebaju izbjegavati. “Izostanak oba stopera jako je neugodna situacija za nas. Lovren je dobio karton zbog prigovora, a to su stvari koje se trebaju izbjegavati. To je veliki hendikep za nas, ali moramo to riješiti i popraviti ovu situaciju” – komentirao je još sinoć izbornik Hrvatske.