DAN KAD JE DINAMOVA OBITELJ TUGOVALA: Junak Dinamovog proljeća iznenada umro, šok je bio potpun

Autor: Andrija Kačić Karlin

Velika Dinamova obitelj prije pet godina silno je tugovala, napose onaj dio navijačke vojske koja se sjeća Dinamovog proljeća 1982. godine. Iz te nenadmašne generacije koju je Ćiro Blažević nakon 24 godina posta doveo do naslova prvaka Jugoslavije uvijek su odašiljane sjajne vibracije, sada ih je zamijenila istinska tuga. Nakon što je godinu dana prije umro Ismet Hadžić na današnji dan prije pet godina je “zlatnu generaciju” napustio i Zvezdan Cvetković.

Tada je teško bio pogođen i trener Ćiro Blažević koji je svojevremeno baš ustrajao u namjeri da Zvezdana Cvetkovića ustali u postavi Dinama. Zvezdan Cvetković je u Dinamo došao još 1977. godine, zajedno s bratom Borom, iz Karlovca. Kada je preuzeo Dinamo Ćiro Blažević odveo je momčad na turneju po Australiji, a u zadnji trenutak u avion za daleki kontinent ubacio je Zvezdana kojeg je promatrao na treningu druge, mlade, momčadi

.

“Strašno sam potresen, Zvjezdan mi je bio standardni igrač, nogometna avangarda”, rekaoje prije pet godina Ćiro.

„Znao sam reći da je on kao legendarni Facchetti iz mlađih dana. Ja sam ga izmislio, a on je postao suvremeni lijevi branič koji je išao gore-dolje. Na toj turneji u Australiji brat Boro već je bio u prvoj momčadi, a Zvjezdan se u Australiji izborio za svoje mjesto. I uvijek je ostao uz Dinamo. Duša mi puca, naša obitelj ostala je bez vrijednog člana”. Riječi su Ćire Blaževića.

Rekosmo, karijeru je Zvezdan započeo počeo u Karlovcu, a afirmirao se u Dinamu. Nakon što je navršio 28. godinu, takva su bila vremena, stekao je pravo igrati u inozemstvu, pa je otišao do njemačkog Waldhofa iz Manheima. Zbog teške ozljede morao je prekinuti karijeru. Na utakmici protiv Bayera iz Leverkusena 10. ožujka 1990. zadobio je bazilarnu frakturu lubanje.

Dok je igrao u Dinamu stekao je i status reprezentativca, za Jugoslaviju je odigrao devet utakmica. S time da je u Dinamu bio član udarne postave koja je osvojila naslov prvaka 1982. godine i godinu dana kasnije i kup. Nakon karijere ostao je u nogometu, u nekoliko navrata uletavao je kao zamjena na klupu Dinama, vodio je Sopot u Srbiji, Borac iz Banja Luke, a bio je i sportski direktor Dinama.

Ipak, kadgod bi ga se spomenulo u javnosti bio je apostrofiran kao član najbolje generacije Dinama iz 1982. godine, iz tog legendarnog Dinamovog proljeća. Kao lijevi branič i stoper oduševljavao je i mirnoćom i tehnikom, u toj momčadi on je bio nezaustavljiv kotačić.

Upravo u dane kada nas je napustio Zvezdan Cvetković skromno se u medijima obilježavala 35. godišnjica Dinamovog početka proljeća, kada je u dva kola u sjajnim partijama nadvisio i Crvenu zvezdu i Hajduk. Dinamo je uistinu taj nastavak prvenstva odigrao kako nikad prije niti jedan klub nije, a sastav Ćire Blaževića igrao je tako dobro i ostvario sjajne rezultate da je taj dio prvenstva proglašen – Dinamovim proljećem. U prve dvije utakmice nasavka sezone, u Zagrebu protiv Crvene zvezde i u Splitu protiv Hajduka Dinamo je trijumfirao i opčinio sve one koji drže do nogometne igre, a ne samo do klupske pripadnosti. Dinamo koji je tada, u veljači 1982. godine, pobjedama protiv Crvene zvezde i Hajduka kročio na vrh ljestvice više nitko nije mogao skinuti do kraja prvenstva. A Zvezdan Cvetković je igrao u životnoj formi. Zagrebački klub je osvojio prvenstvo Jugoslavije nakon 24 godine, cijela Hrvatska je danima slavila…

Zvezdan Cvetković nekoliko puta je i igrao protiv svog brata Bore koji je prešao u Crvenu zvezdu. Za reprezentaciju Jugoslavije Zvezdan Cvetković igrao je u devet navrata, u prvom nastupu 1982. u Titogradu protiv Walesa (4-4) bio je i strijelac, a posljednji put nosio je reprezentativni dres 1987. u Beogradu protiv Sovjetskog Saveza (0-1). Nakon ozljede u Njemačkoj i prestanka karijere u Zagrebu je završio Višu trenersku nogometnu školu, a pred kraj sezone 2004/05. bio je i trener Dinama. Posvetio se trenerskom poslu, bio je pomoćni trener svom bivšem suigraču Zlatku Kranjčaru, kada je sportski direktor bio Velimir Zajec, tu je bio i Marijan Vlak, dok je Marko Mlinarić još igrao. Za Dinamo je odigrao, računajući i prijateljske, gotovo 500 utakmica…









Potom je bio i skaut, a vrijedi napomenuti da je upravo on iz Brazila doveo – Sammira. Trenirao je srpski Sopot i bosanskohercegovački Borac. Omiljen u društvu i nogometnim krugovima slovi je kao dio Dinamove povijesti.