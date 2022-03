DALIĆEV POPIS JE LOGIČAN: Iako ne znamo tko je prvi izbor na najvažnijem mjestu u momčadi

Autor: Andrija Kačić Karlin

U mislima izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića dijele se brojevi za 23 igrača koji će nastupati na predstojećoj svjetskoj smotri u prosincu u Kataru. Zapravo, uvjereni smo da samo o tome razmišlja Dalić još od pobjede protiv Rusije u Splitu…

Posao mi nije nimalo lak. Sam je stvorio široku bazu od tridesetak igrača koji konkuriraju za nastupe u reprezentativnom dresu. Sam si je zakuhao kašu, ali slatku kašu.

I kako iz današnje prizme promatrati i komentirati njegov popis reprezentativaca za utakmice u Dohi. Naime, naša nogometna reprezentacija ovog se mjeseca vraća utakmicama. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača na koje računa za prijateljske susrete sa Slovenijom i Bugarskom na turniru u Dohi.

Hrvatska će prvo igrati protiv Slovenije 26. ožujka od 15 sati, dok će 29. ožujka od 16 sati igrati s Bugarima.

Ponoviti ćemo popis, za neupućene, pa malo komentirati:

U Dohu će – vratari: Livaković, Ivušić, Grbić, braniči: Vida, Lovren, Vrsaljko, Barišić, Čaleta-Car, Juranović, Gvardiol, Sosa, Pongračić, vezni igrači: Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Majer, Jakić, napadači: Perišić, Kramarić, Brekalo, Oršić, Livaja, Budimir. Na pretpozivu su L. Kalinić, Škorić, Čolak, Moro.

Doista, ima li se što prigovoriti izbornikovom popisu? Mnogi zacijelo imaju, ali da logike u Dalićevom popisu ima u obilju – doista ima. Ovo je u recentnom trenutku najbolje što naš nogomet ima. S ovoga popisa netko će morati otpasti za svjetsku smotru, a tko će mu biti zamjena ostaje za vidjeti…

Uvijek se u obzir moraju računati spletovi okolnosti, ozljede, rapidni padovi forme i slično.

Novinari su, tražeći pošto-poto, senzaciju, promjetili da nema Brune Petkovića. Odgovor je lakonski lak. U kakvoj je formi ne bi mogao igrati niti u Dinamu, no još s njim strpljenja ima trener Željko Kopić. Istina, raspucao se u zadnjoj utakmici protiv Šibenika, no to nije dovoljno da bi se zaboravili mjeseci ispodprosječno odigranih utakmica.

Njegovo nepozivanje nije iznenađenje nego najjednostavnija matematika, poput zbranja dvije jabuke s – dvije jabuke.

Sve ostalo je manje-više očekivano. Da, uvjereni smo, više očekivano!

Ipak, jedan problem je tuk veliki, rastući.

Evo, pitamo vas, sebe, izbornika – tko je prvi vratar naše reprezentacije? Priznajte, odgovor je sve samo ne lak.

Godinama je to bio Dominik Livaković. I bio je sjajan, baš rijetko je u reprezentaciji razočarao. Naprotiv. Mahom je bio sjajan. Jednu od kriza u svom klubu, Dinamu, očiglednu krizu izbornik Dalić je rješio njegovom promjenom, najvažniju utakmicu kvalifikcija, u povijesnoj 1-0 pobjedi protiv Rusije u Splitu, branio je Ivo Grbić. Član francuskog prvaka Lillea u toj utakmici je bio praktički nezaposlen, toliko je naša izabrana vrsta dobro igrala. No, bio je promijenjen čovjek na najvađnijoj poziciji u momčadi. Promijenjen je vratar.

Vidimo, Livaković se vratio u formu, a hoće li ga Dalić vratiti na mjesto vratara? Uostalom, stoji pitanje tko će biti prvi naš vratar na svjetskoj smotri. Ili ne stoji? Odlučivati će, dakako, forma. No, vratari su posebne biljke, oni sve uzimaju kao dokaz (ne)povjerenja, lako se smetu, znaju da su ključni, najvažniji igrači svojih postava. Ne bismo željeli da se naši vratari smetu, Uvjereni smo da neće.

Makar je činjenica da u ovome momentu ne znamo tko je prvi vratar reprezentacije. Bolje rečeno – tko je prvi izbor?

Svi su iskoristili dosad svoje prigode, i Livaković i Grbić i Ivušić. Sve su to slatke brige, ali brige jesu.

Eto, u komentaru Dalićevog popisa nismo naišli niti na jednu jedinu dvojbu, a na samom popisu imamo majku svih dvojbi. Tko je naš prvi golman?