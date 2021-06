DALIĆA ĆE USKORO ČUVATI TJELOHRANITELJI! Pola nacije mu je zbog jedne stvari spominjalo majku

Autor: Andrija Kačić Karlin

Gledao sam baš svaku utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije, počevši od one prve 17. listopada 1990. godine. Većinu njih uživo.

Nakon poraza protiv Engleske koji su mnogi shvatili kao tragediju, a u sportu nema tragedija (tim riječima naziva se događaj s brojnim ljudskim žrtvama) iznenadila me hajka, silna kritičnost pa i bezobrazluk mahom onih koji nogomet gledaju površno, čak i rijetko, ili su obojeni iznutra navijačkim, klupskim bojama.

Svi su izbornici i svi znaju u kakvom je stanju koji igrač i što može odigrati. Posebno me čudi otkud toliko napada na Zlatka Dalića, čovjeka koji nas je doveo do svjetskog vrha. Istina, on nije ni svemoguć, niti spada u top svjetske trenere, ali to u ovoj priči nije nimalo bitno.

Daliću se sve zamjera

Daliću se sad zamjera sve, i ono što je krivo procijenio (nije kriv, nego je krivo procijenio, zapamtite, op.p.), pa i ono na što nije imao utjecaja.

Jest, Dalić je u svojim pretumbacijama kroz Ligu nacija, na koje je bio osuđen zbog oproštaja nekih od „vatrenih„ senatora, znao dobiti i te kako po nosu skupa sa svojim igračima. Ali, plasirao je Hrvatsku na europsku smotru, izvršivši dobrim dijelom smjenu generacija. I zar ova nova generacija mora i može biti bolje od one koja je svjetski doprvak?

Ipak, da skratimo priču, vratimo se na utakmicu s Engleskom. Nije bilo bajno, ni slučajno, ali nije bilo očajno. Pa, igrači smo protiv Engleske, rekoh jednom, ne protiv Gibraltara. I na kraju utakmice statistika je gotovo podjednaka, iako su ruku na srce Englezi bili bolji.

Međutim, iskusnim promatraču upalo je u oko koliko su i Englezi igrali oprezno s nama.

Dalić je postavio tu formaciju koju je postavio. I završilo je tako kako je završilo. Taman da počne paljba.









Kao da su svi gledali treninge, imali uvid u sposobnost pojedinog igrača, kao da su svi završili nogometne akademije kod Mourinha, van Gaala, Ancelottija ili Capella…

Zar više ništa ne vjerujemo svom izborniku. Pola nacije ga je napadalo da mora staviti Gurdiola u momčad, nakon utakmice pola nacije mu je spominjalo majku zbog tog poteza. Kramarića je kao bio kamen smutnje, pa vele da je igrao na krivoj poziciji. Da, sigurno ga je Dalić namjerno stavio malo prema boku smo da se uništi i izvaci iz konkurencije.

Vrsaljko ga košta kao rudnik zlata, zbog Ćalete-Cara pričaju da nem pojma, Oršić koji je bio ozlijeđen i nije bio na klupi adut je onih koji nemaju pojma, ali opet Dalića udaraju kao grogiranog boksača u ringu.

Dalića bi čuvali tjelohranitelji

Ne, ne i ne, ne slažem se s svime nabrojenim i još uvijek vjerujem Daliću. Zar je on kriv za šeptrljav udarac Perišića kod 0-0 ili smotan pokušaj Rebića u „ziceru„ kod 0-1„? Naravno da nije. Kao što nije krivac što je Brozović bio negdje drugdje. Da ga nije postavio a opet bi izgubili zacijelo bi Dalića čuvali tjelohranitelji.









Hrvatska je igrala koliko je mogla i kako je mogla. Tu je i ona čuvena rečenica Helenia Hererre, „igraš koliko ti suparnik dozvoli„.

Uvjeren sam da je Dalić mislio najbolje i da sam zna što je pošlo nakrivo. Ali, da smo dali taj jedan mali golić, a mogli smo i da smo izvukli bod – sada bi pričali o veličanstvenoj borbi i sjajnoj strategija protiv engleskih gromada.

Utakmice, napose ovakve, determinira događaj ili dva, rijetko više. Nažalost, taj trenutak nije otiša na našu stranu. U našoj osrednjoj igri utakmica je okončana sa sloganom:

”Mi sterilni, oni Sterling”.

Što je potpisnik ovih redaka htio reći? Ne možemo za činjenicu što nismo uspjeli srediti Engleze kriviti samo trenera. Nešto smo više očekivali i od igrača u polju.

Osobno, što bih mijenjao, iako vjerujem u Dalića. Više bih koristio Vlašića i Brekala, a želio bih i da Oršić ozdravi.