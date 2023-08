Dalića baš muči jedna stvar, bit će to problem s kojim se još nije susreo s Hrvatskom

Klubovi miruju, reprezentacije dolaze na scenu. Naša nogometna nacionalna vrsta nastavlja kvalifikacije za Euro dogodine u Njemačkoj, izbornik Zlatko Dalić mora spremiti momčad za dvije utakmice, protiv Latvije (Rijeka 8. rujan) i Armenije (11. rujan).

Dočim se danima pričalo zašto u reprezentaciju nije pozvan Marko Livaja iz Hajduka kao da smo malo zaboravili na ostale probleme s kojima bi se naš izbornik mogao susresti.

Jasno, iz ove dvije utakmice očekuje se pun plijen, svih šest bodova. Dosad je Hrvatska odigrala dvije utakmice, u Splitu protiv Walesa tek 1-1, ni ubrzo je uslijedio popravak u turskoj Bursi, s 2-0 pobjedom. Tako da situacija nije dramatična…





Hrvatska mora uzeti šest bodova

Desetak naših igrača promijenilo je klubove u prijelaznom roku. Neki igraju redovito, drugi ne. Marcelo Brozović na akciju stiže iz Saudijske Arabije. Sve nekako izgleda pomalo drugačije. A očekivanja su ista, ta riječ je o trećoj reprezentaciji svijeta.

Dakle, koji bi osnovni problem mogao biti za ove utakmice. Tako je jasno, u zadnjih desetak godina glavni igrači naše reprezentativne momčadi bili su Modrić i Perišić. Modrić i više, ta debitirao je za Hrvatsku još 2005. godine. Oni su kamen temeljac naše momčadi, osovina oko koje se sve vrti. Obojica su ostali u svojim dosadašnjim klubovima, Modrić u Realu, Perišić u Tottenhamu.

Bila je to njihova odluka. Ali, na startu sezone – ne igraju često. Točnije, igraju rijetko. A zna se, u momčad valja stavljati samo igrače u natjecateljskoj formi. Ili su obojica, iako istinski veterani, sposobni odigrati dobre utakmice na svježinu.

I to će biti glavni Dalićev problem.

S druge strane, ima i finih vijesti. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić koji su se odlično snašli u europskom prvaku Manchester Cityju morali bi postati još značajniji u našoj reprezentaciji. Iako su i dosad bili krucijalan faktor tek sada od njih će se očekivati još i više. S time da će pod posebnom lupom biti Kovačić. Koji nerijetko u reprezentaciji ostane nedorečen, a riječ je o čovjeku koji je igrao za sve najbolje europske klubove.

Mnogi su skloni tvrdnji da se osjeća pomalo zanemareno u sjeni Luke Modrića koji voli začeti i organizirati svaku akciju. Pa će biti interesantno vidjeti ako će Modrić izostati koji dio s ove dvije utakmice – kako će Kovačić reagirati, hoće li uspješno preuzeti dirigentsku palicu.









Tako je jasno da Modrić nije vječan i da će se od Kovačića tek očekivati još znatniji doprinos.

Hrvatska je u nastupajućim utakmicama favorit. Neka slučajno izostane samo jedna pobjeda kritičari će se podignuti na noge. Velika većina naših igrača je u sjajnim klubovima, s bogatim i unosnim ugovorima. No, mukotrpno izgrađen kult reprezentacije još uvijek u glavama igrača strši iznad klupskih interesa.

Uostalom, kako je nedavno rekao Dalić velika većina igrača svoje je nove klubove našla na način da su impresionirali buduće poslodavce baš nastupima u reprezentaciji.









Još nešto, kada smo ih već spomenuli, voljni element veterana Modrića i Perišića i nikad nije bio upitan. Momci su to koji drže do svoje forme, igrali ili bili na klupi.

No, da če se uskoro morati razmišljati o njihovim alternativama, to je barem jasno. Boljih zasad nemamo. No, riječ je o tako iznimnim i kvalitetnim igračkim osobnostima da nema reprezentacije od onih najjačih, na svijetu koja ne bi osjetila izostanak takvih igrača.

Jasno je da ih nećemo još dugo gledati u vatrenom dresu. Zato uživajmo u ovo još malo vremena kada su tu s nama.