DALIĆ U NIKAD TEŽOJ SITUACIJI! Prijeti mu i otkaz, jednom nogom na izlazu, drugom na kori od banane…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Posao u kojem nemaš pravo više na grešku i nije posao. Prije je to uvjetna kazna. Eh sad, prosudite vi sami je li u takvoj situaciji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić? Mi mislimo da jest.

Ogorčena sportska javnost nakon Eura dobrano je svojom bukom zatresla izbornički stolac, makar tada direktor a sada predsjednik HNS-a Marijan Kustić tvrdio suprotno i kleo se u jednoglasje Izvršnog odbora. Navijači navikli na dobro i izvrsno su osrednji nastup na europskoj smotri shvatili fijaskom. iako je Hrvatska ispala od jake Španjolske u dramatičnoj utakmici u kojoj se skoro zbio povijesni preokret u režiji Hrvata.

To nije, očito, bilo dovoljno da se spere ljiga i muka iz dvoboja s Engleskom i Češkom. Možda to Daliću nije jasno, ali otrovne strelice su prema njemu išla čak i više zbog problematičnog postavljanja nekih igrača u prvu momčad, nego zbog ostvarenog rezultata.

Slijede Rusi, Slovaci i Slovenci

I sad nas, reprezentaciju i Dalića na početku rujna u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dogodine očekuju u samo sedam dana tri brutalne utakmice. S koliko bodova bi navijači, poslodavci u Savezu ili Zlatko Dalić bili zadovoljni u toj brzopoteznoj seriji utakmica?

A gostuje se kod Rusa 1. rujna, da bi se 4. rujna otišlo za Bratislavu na dvoboj Češkoj. Napokon, 7. rujna bi splitski Poljud čekao Sloveniju.

Da bi shvatili ozbiljnost situacije i čvrstinu Dalićeva stolice odmah valja reći da je i u tim kvalifikcijama Zlatko Dalić ispucao svoj bonus greška, posrtaja. Poraz u prvom kolu kvalifikacija protiv Slovenije bio je gromoglasan poput eksplozije, tu su već počele opasne kritike Daličevog rada, one su samo kulminirale na Euru.

Popis 25 igrača za ove tri utakmice Dalić je objavio neki dan, iskreno čak i nema velikih prijepora oko pozvanih nogometaša. Rebić je zbog iščašenih poruka po društvenim mrežama eliminiran, Dinamov Petković zbog loše forme i upozorenja da mora biti bolji također izvan kadra. Glede ovog popisa postoji neki konsenzus između navijača i Dalića.

Nemojmo se, ipak, zavaravati i biti sigurni u sigurnost Dalićeve pozicije. Ne ostvari li Dalić u ove dvije utakmice ulov od šest-sadam, pa čak i devet bodova on će teško dočekati sljedeću seriju kvalifikcijskih utakmica. Nema veze što ima u sadašnjem trenutku i podršku predsjednika Kustića i slijepo poslušnog Izvršnog odbora Saveza.









Pa, taj isti Savez živi od odlaska na velika natjecanja, tu je caka. I prije su se predsjednici HNS-a i članovi nogometne vlade kleli u Niku Kovča, Štimca i Ćaćića, a smijenili su ih na brzinu, bez suvišnih zašto.

S uvijek istim obrazloženjem, lakonskim ali i točnim: ”Momčadi je nužna brza promjena, zahvaljujemo dosadašnjem izborniku na suradnji i na svemu što je napravio za reprezentaciju„.

Te su rečenice iščitavali mnogi izbornici, Igor Štimac nakon poraza protiv Škotske i neodlaska u Brazil na SP 2014, kroz dodatne kvalifikcije to je učinio Niko Kovač. Pa je i on stradao u kvalifikcijama za EP 2016. u Francuskoj, postavljen je Ante Ćaćić koji je i vodio momčad na Euru, čak s dobrim igrama. No, u kvalifikacijama za, kasnije se ispostavilo povijesnu Rusiju, iskompromitirao se, a nakon poraza protiv Finske smijenjen je prije negoli je nakon utakmice došao do svlačionice.

I tada je, sjećate se, došao Zlatko Dalić. Da spasi što se spasiti dalo, prošao je teški dodatni kvalifikcijski sraz s Ukrajinom. I s Hrvatskim zamalo postao svjetski prvak.









Nikad teža situacija

Nakon tog rezultata i onih veličanstvenih dočeka širom Hrvatske nitko nije mogao niti naslutiti da će i na njegovim leđima pucati bičevi kritika. Sad ovako krvav i pretučen čeka nastavak svjetskih kvalifikacija, svjestan d a nema prvo niti na najmanju grešku.

Za našu reprezentaciju u ove tri utakmici čak je bolji slučaj da doživi jedan poraz i dvije pobjede, jer to je šest bodova, nego da ostane posve neporažena. Makar bi i zbog tog poraza, unatoč dvije pobjede, Dalićeva leđa opet mogla poplaviti.

Što bi vrijedila dva remisa protiv Rusa i Slovaka u gostima, te domaća pobjeda protiv Slovenije? Malo, skoro pa ništa? Bi li takav epilog Dalić preživio na klupi reprezentacije?

Imperativ odlaska na svjetsku smotru toliko je jak da bi se Daliću iste prijetnje slale i da je bio svjetski prvak u Rusiji i još igrao finale nedavnog Eura. Od odlaska na velika natjecanja Savez živi, ubire sponzore, plaća trenere igrače, radnu zajednicu, kampove, smještaje. Samo jedan neodlazak na veliko natjecanja doživljava se apokaliptički.

I u Savezu i kod nas navijača. I stoga Dalić nikad nije bio u težoj situaciji. Jednom nogom je na izlazu, drugom na kori od banane…