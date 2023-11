Dalić prelomio, više nema natrag: Pogledajte sastav, Vatreni nemaju pravo na kiks

LATVIJA – HRVATSKA (uživo od 18.00)

LATVIJA: Ozols – Savalnieks, Dubra, Černomordijs, Jurkovskis – Tobers, Emsis – Jaunzems, Ciganiks, J. Ikaunieks – Uldrikis





HRVATSKA: Livaković – Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol – Modrić, Brozović – Majer, Kramarić, Ivanušec – Budimir

Budimir kreće od prve minute u napadu, Gvardiol prema najavama igra lijevog beka, a Majer je dobio prednost ispred Marija Pašalića. To je sastav Vatrenih za Rigu, nadajmo se da će biti golova…

Jedna stvar pomalo je zabrinula izbornika. Marko Pjaca požalio se na bol u mišiću. Pregled je odmah napravljen i nije uočeno nikakvo oštećenje, no ostaje otvoreno pitanje hoće li ga Zlatko Dalić koristiti u današnjoj utakmici.

Što možemo očekivati od ove utakmice?

Prilagodba za Budimira

“Respektiramo protivnika, pogotovo jer igra na domaćem terenu, Turci su tu teško dobili, a Armenija izgubila. Wales je s igračem više imao veliku borbu. U Rijeci smo to brzo otvorili, no ovo će biti potpuno drugačija utakmica, puno teža i napornija. Oni su većinu golova primili u zadnjih 15 minuta. Mi tri boda moramo tražiti na bilo koji način. Ne smijemo gubiti glavu, moramo biti strpljivi”, rekao je Dalić u najavi utakmice.

Govorio je o prilagodbi za Budimira.

“Pa mora biti prilagodbe. Ne mogu reći da su Musa i Beljo igrali loše, ali ekipa nije igrala dobro za njih. Njima trebaju centaršutevi i dodavanja, a nisu ih dobili. Za takve napadače moramo raditi.”, rekao je Dalić i dodaje:









“Bez toga on neće biti na nivou. Ovisi o loptama suigrača, no dobro je da je opet ušao u formu. Rekao sam da u ovom ciklusu tražim napadača za budućnost hrvatskog nogometa, ali nitko nije pokazao više od Budimira. On je mirno radio, zabijao golove i opet je tu.”, rekao je izbornik.

Latvija je od 18 sati, samo šest bodova u studenom gura Vatrene prema direktnom plasmanu (uz još neke poklopljene rezultate, eventualno)…