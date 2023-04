DALIĆ OVAKVOG IGRAČA BAŠ TREBA! Povremeni Vatreni se razmahao, spominje se jaka ponuda

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok se gleda prema nastupu na završnom turniru Lige nacija u Nizozemskoj, a kasnije i prema nastavku kvalifikacija za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, Zlatko Dalić pokušat će razriješiti nekoliko upitnika i potencijalnih minusa u momčadi, a među njima je i moguća dodatna opcija u defanzivnom dijelu veznog reda, uz standardnog Marcela Brozovića kojem ipak s vremena na vrijeme treba i predah.

Dođe li do situacije da s Brozovićem nešto nije u redu, jedna od mogućih zamjena je ovih dana privukla pažnju u Italiji. Ondje se u dresu Bologne u pobjedi nad Udineseom razmahao bivši dinamovac Nikola Moro, 25-godišnji defanzivni veznjak koji je još mlad i može dati puno hrvatskoj reprezentaciji u kojoj do sada ima jedan nastup. Bilo je to u pobjedi nad Bugarskom s 2:1 lani u ožujku u Katru na mini-turneji rano u godini SP-a, a prije toga, Moro je bio i mladi hrvatski reprezentativac.

Sada je svoju nominaciju dao jedino kako se i može, odličnom predstavom na terenu. U Bologninoj pobjedi s 3:0 protiv Udinesea u 28. kolu Serie A bio je strijelac i asistent, pokazujući da se sve bolje snalazi u momčadi koju s klupe vodi Thiago Motta, bivši poznati vezni igrač, danas u trenerskim vodama.





Na posudbi iz Rusije

Moro je rano u sezoni došao u Bolognu na posudbu iz moskovskog Dinama, a talijanski klub ga, po pisanju u tamošnjim medijima, želi otkupiti od Rusa. Za to bi u Bologni trebali platiti sedam milijuna eura, što bi bio manji iznos nego onaj koji je moskovski klub trebao platiti zagrebačkom Dinamu dok je u ljeto 2020. dovodio hrvatskog igrača s Maksimira.

Moro je tada zagrebačkom Dinamu donio odštetu od 8,5 milijuna eura, po podatku Transfermarkta, a sada se spominje mogući posao talijanskog kluba koji bi također bio jak, s bogatim iznosom koji je u igri.

Od dolaska u Bolognu, 25-godišnji rođeni Splićanin je u dresu talijanskog kluba došao do sveukupno 18 nastupa, a u tim utakmicama ima jedan zabijeni gol, onaj proteklog vikenda protiv Udinesea, te tri asistencije.

U posljednja četiri kola u talijanskom prvenstvu hrvatski veznjak počinjao je utakmice, a u dva susreta imao je i punu minutažu, u porazu od Torina i remiju protiv Salernitane. U dolasku do 3:0 protiv Udinesea se najviše istaknuo, a priča se da ga nakon svega talijanski klub želi i zadržati, s otkupom ugovora od moskovskog Dinama po završetku sezone.

Kako će pritom izgledati Morova priča u hrvatskoj reprezentaciji za koju je već debitirao, ostaje da vidimo.

Sjajan gol hrvatskog veznjaka u Bologninoj pobjedi pogledajte – ovdje.