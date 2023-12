Dalić nije sretan kad vidi što se u Srbiji događa, možda baš zato zbog inata želi otići

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ni med cvetjem ni pravice”, čuvena rečenica Miroslava Krleže iz Balade Petrice Kerempuha može se primjeniti baš na svaku ljudsku djelatnost. Ovo će biti priča o plaćama, godišnjim primanjima hrvatskog i srpskog izbornika. Dakle, prihodima Zlatka Dalića i Dragana Stojkovića.

Čisto sumnjamo da će nepravda koju ćemo opisati dirati našeg izbornika. Koji je čvrsto fokusiran na svoj posao i nikad se u društvu nije požalio na svoja primanja. Do kraja svjetske smotre u Kataru Zlatko Dalić imao je godišnja primanja od 550 tisuća eura. I bio je jedan od najslabije plaćenih izbornika od njih 32 koji su vodili svoje momčadi na tom svjetskom prvenstvu. To ga nije spriječilo da s Hrvatskom opet dođe do polufinala i osvoji brončanu medalju.

Odmah nakon tog natjecanja Hrvatski nogometni savez (HNS) produžio je i “popravio” ugovor sa Zlatkom Dalićem. I Dalić bi trebao biti hrvatski izbornik do kraja sljedećeg ciklusa, dakle do kraja svjetske smotre na sjevernoameričkom kontinentu 2026. godine. Upućeni vele, makar nema službene potvrde da mu je ugovor poboljšan za dvije stotine tisuće eura godišnje, pa su njegova godišnja primanja došla do nekih 750 tisuća eura. Što je i dalje u usporedbi s ostalim izbornicima širom svijeta i Europe pak i “sitniš”.

Kako se Piksi naoružao dobrim ugovorom?

Ponajprije, obzirom da je Dalić nevjerojatno uspješan trener s reprezentacijom.

A sad gledajte ovo, Dragan Stojković-Piksi ima sa Nogometnim savezom Srbije trogodišnji ugovor koji mu jamči 3.6 milijuna eura. Dakle, zarađuje milijun i dvije stotine tisuća eura na godinu. Ali, to nije sve. Stojkoviću pripadaju i posebne premije, pa je tako za plasman na Euro doslovce kao poklon dobio još 1.2 milijuna. Za njega je Zlatko Dalić pravi sirotanko.

No, svima je jasno da se rezultati hrvatske i srpske reprezentacije ne mogu uspoređivati. Hrvatska je jedno od najvećih ugodnih iznenađenja u povijesti nogometa, Srbija se muči već dekadama, a nema doslovce nikakav međunarodni uspjeh, osim povremenih plasmana na velikim natjecanjima gdje se po pravilu ispada već u skupini.

Čiji je to problem?

Ipak, to ne smeta srpskoj javnosti da stalno srpsku nogometnu reprezentaciju mjere s hrvatskom nacionalnim postavom. To je u srpskim medijima gotovo pa opsesija, a tom osjećaju podlegao je i srpsko predsjednik Aleksandar Vučić. Koji je već dosadan i naporan s jednim te istim rečenicama, „samo da se dokopamo Hrvata„.









No, Srbiji ipak ostaje jedna zadovoljština. Unatoč slabijem bruto društvenom proizvodu od Hrvatske Srbi mogu svog izbornika višestruko bolje platiti nego Hrvati. Sad, je li to problem hrvatskog saveza ili srpskog, protumačite sami.

Čiji je novac bolje uložen vidjelo se na svjetskoj smotri u Kataru, a definitivan zaključak će doći za europske smotre dogodine u Njemačkoj. Hrvati imaju neprocjenjivo iskustvo nastupa na velikim natjecanjima, postali su prava turnirska momčad. Srbima to kronično nedostaje. A sve bi dali da budu kao Hrvati! Istok bi sve dao da kao zapad bude…