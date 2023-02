‘DALIĆ ME NEĆE ZAOBIĆI AKO MI KRENE, SIGURAN SAM U TO’! Mladi Vatreni samouvjeren, veliki izazov ga čeka

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kako izgleda hrvatska reprezentativna budućnost? Dok se gleda unaprijed, prema onome što dolazi, važna nepoznanica ostaje ona u potrazi za klasičnim napadačem, pravom ‘devetkom’, a u konkurenciji onih koji traže svoj put, ne nedostaje mladih aduta koji se nadaju šansi u momčadi koju vodi Zlatko Dalić.

Među njima, Hrvatsku je nedavno napustio Dion Drena Beljo, 20-godišnji mladi reprezentativac koji je u zimskom prijelaznom roku iz Osijeka otišao u Augsburg i sada je u akciji u njemačkoj 1. Bundesligi. Sa svojom momčadi je u donjoj polovici ljestvice, a u teškoj borbi, danas je stigao gostujući poraz od Mainza u 20. kolu, s 3:1 u korist domaće momčadi.

Beljo je u tom susretu odigrao prvo poluvrijeme u gostujućem napadu, nije bio strijelac, a prije toga, u razgovoru za vinkovački portal Vinkulja, mladi igrač koji je rastao u dresu Cibalije govorio je o različitim temama, uključujući i onu reprezentativnu.





Čeka svoju šansu

Govoreći o situaciji u kojoj se trenutno nalazi, Beljo je opisao kako vidi svoje šanse u najjačoj hrvatskoj konkurenciji, među adutima koji su, za razliku od njega, bili u akciji i na nedavnom putu do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru.

“U zadnje vrijeme neprestano se provlači teza da Hrvatskoj fali prava ‘devetka’. Naravno da se nadam kako ću ja biti taj. Kakav bih to bio sportaš da se ne bih tome nadao. No, nemojmo se zavaravati. Hrvatska ima izvrsne napadače u Petkoviću, Livaji, Kramariću…”, približio je Beljo svoj pogled razgovarajući za Vinkulju.

“Tu ima i još dosta mladih koji nadolaze i koji će svakako biti dodatna vrijednost. Među njima sam i ja. Ukoliko se potvrdim u Bundesligi, izbornik Dalić neće me zaobići, siguran sam u to. Uglavnom, sve je na meni. Stvari su jednostavne – budem li pravi, prilika će doći”, dodao je 20-godišnji napadač.

Augsburg ga je nedavno dočekao kao svojeg napadačkog aduta, gol se još čeka, a Beljo vjeruje da će i to doći. Ipak, trebalo se prilagoditi na novi korak u karijeri u odnosu na izazove na koje je bio naviknut u hrvatskoj prvoligaškoj konkurenciji.

“Osjećam kako napredujem iz dana u dan. Intenzitet igre daleko je iznad HNL-a, i to do te mjere da ponekad pomislim kako ovo nije isti sport koji sam trenirao do sada. Ipak, nije ovo nešto što ne mogu”, kazao je mladi napadač kako stvari sada stoje i čemu se nada u budućnosti.

Rastanak s Osijekom dogodio se dosta brzo, prilično naglo, nakon samo jedne polusezone u kojoj je bio s Osječanima po povratku s prošlosezonske posudbe u Istri 1961.









U Augsburgu za sada ima pet nastupa u bundesligaškoj konkurenciji, a u njima, ubilježio je asistenciju u nedavnom porazu s 4:3 u korist domaće Borussije u Dortmundu, dok se prvi gol još čeka. Beljo vjeruje da će i to doći, a ako krene, definitivno bi bio ‘na radaru’ i hrvatskom izborniku dok Dalić razmišlja o novim kandidatima koji bi zaigrali za Vatrene…