Dalić je prelomio kad je vidio to čudo na Poljudu, više nije bilo povratka

Zlatko Dalić sudjelovao je u promociji biografije Velimira Zajeca u Varaždinu, ali samo – slikom. Javio se mobitelom i otkrio nešto nepoznato…

“Moja prva utakmica u životu bila je u Splitu 1982. kad je Dinamo pobijedio Hajduk. Tata me odveo na tu utakmicu i to je bio okidač da idemo do kraja u nogometu”, rekao je Dalić.





Upravo je u toj utakmici Zajec postigao pogodak.

To je sve promijenilo

“Najbolji koji me vodio bio je Ćiro. O njemu govore svi rezultati. Bio je baš najveći. Ali rezultati govore i da je izbornik Dalić već tu u istom rangu s njime i to mi je jako drago. Vjerujem da će i večeras pobijediti Tursku unatoč izostancima napadača zbog ozljeda.”, rekao je Zajec.

Komentirao je i stanje u Dinamu.

“Mislim da Dinamu treba jedan mir i da se treba točno znati tko što radi. Ja sam uvijek kad sam bio na poziciji direktora, bilo u Dinamu, bilo u Panathinaikosu, imao jednu piramidu gdje su se znale obaveze i odgovornosti. Sada mi se čini da u Dinamu svi sve rade i to nije dobro.”, dodao je i završava:

“Bez obzira na sve to, prvenstvo je još dugo, ima puno za igrati i vjerujem da će Dinamo na kraju ipak biti prvak jer ima najkvalitetniju momčad. Ono što je najveći problem je stadion i sramota je i gradske i državne vlasti da se to i dalje pomiče s mrtve točke”, rekao je Zajec.