Dalić je povukao hrabar potez: Hrvatska je podijeljena oko toga, teže mu je nego ikad prije

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neki će reći da se Zlatko Dalić neda otjerati. Nakon neuspjeha na Euru, neprolaska skupine, izbornik se našao pod lavinom ne samo kritika, već i uvreda. Očito jedan dio javnosti i nemali broj pojedinca ne znaju podnijeti poraz na pristojan način, pa smo svjedočili iživljavanju nad Zlatkom Dalićem. Nasilju, kojeg ne možemo, ne želimo i nećemo opravdati…

Oni koji zazivaju njegovu ostavku ili potez Saveza da ga izbaci kroz prozor ipak su ostali kratkih rukava. Predsjednik krovne hrvatske nogometne kuće Marijan Kustić sve je rekao u jednoj rečenici: „Dalić ostaje, dali smo si ruke”!

Sad, kako će to podnijeti svi ovi koji su razapinjali Dalića ostaje nam za vidjeti. Istina, Dalić ima ugovor sa Savezom do kraja ciklusa, do sredine 2026. godine. Ostaje mu voditi Hrvatsku kroz Ligu nacija koja počinje u rujnu i kroz kvalifikacije i nadamo se svjetsku smotru na sjevernoameričkom kontinentu.

Krivci ispali senatori

Netko se ne bi složio da je Hrvatska baš doživjela debakl na Euru, napose iz razloga što smo u skupini imali Španjolsku i Italiju. Na prvi pogled ta konstatacija stoji, ali kako i četiri najbolja trećeplasirana idu dalje to je samo jedna pobjeda, eto protiv Albanije, Hrvatsku mogla zavitlati dalje. Ni to nažalost nije dosegla.

Krivci su ispali stariji igrači, „senatori„ i sam Dalić. Makar, činjenica jest da nitko, ni mlad, ni star, ni iskusan ni neiskusan iz naše postave na turniru nije odigrao imalo zapaženiju rolu. Razočarali su baš svi. U kritikama prema Daliću najviše mu se zamjera nepovjerenje prema mladim igračima.

Mnoge mlade nije uveo niti sekunde u igru, a ljudima u godinama vjerovao je tvrdoglavo do zadnjeg trenutka. I to je njegovo pravo. Da je s mladima krenuo odmah i popio porciju od Španjolaca isto bi mu se pisalo. Tu nitko od nas ne može biti pametan, niti bi trebao glumiti generala nakon bitke.

Dalić otvara nove kvalifikacije

Sad znamo da Dalić ostaje. Pritom, uvjereni smo da smo da je i sam Dalić koji je pokrenuo djelimičnu smjenu generacija shvatio da će ubrzo morati pristupiti kompletiranju te smjene.

Prilika je tu, nadohvat ruke, u Ligi nacija. Bez rezultatskog imperativa valja slagati novu momčad. Ultimativno da, jer biologija je učinila svoje. Ako Modrić ili Perišić žele nastaviti dalje – što tada napraviti? Ništa posebno, nogometne zakonitosti su jasne. Igrati mogu samo najspremniji. Što bi falilo Hrvatskoj da Modrić njenoj igri doprinosi kako i doprinosi u Realu, kao izmjena, kao pojačanje zadnjih pola sata. Ne, to mu ne bi bilo ispod časti, on je svoju čast zaradio krvavo i ne može je izgubiti.









Neka Modrić, jasno ako hoće, pripomogne mladim nadolazećim snagama, pa i samom Daliću u formiranju nove reprezentacije. Neka i Perišić uskoči katkad kao pomoć, jasno ako se posve oporavi.

Vremena više nema, ta ne možemo čekati da nam današnji mladi postanu stari. Dalić ima novu priliku. Nije želio sam odstupiti. Hrabar je i vjeruje u sebe. Valjda vjeruje i u mlade, tko bi ostao s njima ako im ne vjeruje?