DALIĆ JE OPTIMISTIČAN: ‘Bit ćemo prvi i ići ćemo na Svjetsko prvenstvo’

Autor: I.K.

Hrvatska je za svoju pravu predstavu u prve tri utakmice kvalifikacija za SP 2022. u Kataru čekala sve do drugog poluvremena posljednjeg od ta tri susreta. Protiv Malte je bilo problema u prvih 45 minuta, ali nakon toga se otvorilo na putu do 3:0 na Rujevici, što je donijelo olakšanje izborniku Zlatku Daliću i njegovim igračima.

U prvoj reakciji poslije pobjede, Dalić je pred kamerama Nove TV opisao i dobre i loše stvari.

Probleme je teško gurnuti pod tepih

S obzirom na to da je Hrvatska u prvom kolu izgubila od Slovenije u Ljubljani, a potom se mučila na putu do 1:0 protiv Cipra i u prvom poluvremenu protiv Malte, u dvije utakmice u Rijeci, izbornik nije mogao biti sasvim zadovoljan.

Tih dana nam je zaista bilo teško, rekao bih da nas ništa nije išlo. Puno smo se mučili i namučili smo se previše, ali to je iza nas. Imamo šest bodova, očekivali smo više, nismo ih dobili0, rekao je Dalić, uz čestitke igračima na pobjedi koja je donijela prvo mjesto u skupini.

Promjene su donijele golove i olakšanje

S obzirom na to da prvih 45 minuta nije donijelo golove, Dalić je rano u drugom dijelu morao reagirati izmjenama. Među ostalima, ušao je Luka Modrić, a s klupe su priliku dobili i Ivan Perišić i Borna Barišić.

Perišić je nedugo potom bio strijelac prvog hrvatskog gola na Barišićevu asistenciju, a Modrić je iz penala zabio za 2:0.

‘Period nam nije bio lagan. Puno toga smo pokušavali, nije nas išlo, ali to je tako. Nekada ide, nekada ne ide. Bit će to puno bolje, znam da igra nije na nivou na kojem Hrvatska treba biti i kao što bih ja želio, ali bit će dobro’, najavio je Dalić.

Ponovno zajedno uoči Europskog prvenstva

Sljedeća velika akcija za Hrvatsku bit će nastup na Euru koje nas čeka ovog ljeta. Hrvatska će u prvom krugu u razdoblju od 13. do 22. lipnja igrati protiv Engleske, Češke i Škotske, a izbornik najavljuje da će Vatreni tada pokazati više nego na početku ovih kvalifikacija.

‘Mora biti bolje, mora biti kvalitetnije. Imat ćemo 10 dana priprema, bit ćemo bolji i spremniji nego smo bili u ovim kvalifikacijama, znam da nas čeka puno posla, dečkima sam sada rekao da se odmore nakon što u klubovima prođu naporni kraj sezone’, kazao je Dalić.

Kvalifikacijska skupina donijet će svašta

Početak puta u kvalifikacijama za SP je u skupini u kojoj se nalazi Hrvatska donio i veselje i razočaranje za sve, što pokazuje koliko je društvo u kojem se Vatreni nalaze zanimljivo i zahtjevno.

‘Rekao sam da će biti takva grupa, to je tako. U sedam dana su bile tri utakmice, nikom neće biti lako. Slovenija je protiv Hrvatske dala svoj maksimum, 120 posto, potrošila se i kasnije nije mogla izgurati druge dvije utakmice. To je normalno, tako će biti i dalje. To je težak ritam’, ustvrdio je Dalić.

‘Pokazali se koliko će grupa biti teška, ne samo nama, nego svima koji se bore za prvo mjesto. No, mi znamo koji je naš cilj, ostvarit ćemo ga. Bit ćemo prvi u grupi, ići ćemo na Svjetsko prvenstvo, to je sigurno’, zaključio je hrvatski izbornik ističući vjeru u uspjeh.