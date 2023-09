Dalić je napravio čudo s Hrvatskom, iako mu nisu baš svi bili skloni: ‘Ma kako Zlatko sve to miksa’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Saša Peršon, taj naš prvi hrvatski reprezentativac, jedan od rijetkih naših nogometaša koji je igrao za Rijeku, Hajduk i Dinamo, danas trener omladinaca u Orijentu i naš komentator – o učinku hrvatske reprezentacije u ovim kvalifikacijama i a samo riječi hvale:

“Sve drugo što bi rekao sam od sebe bih radio neupućenog čovjeka. Evo, nekih pet godina uživamo s ovom reprezentacijom, osjećamo da pripadamo europskom i svjetskom vrhu. Jest, zadesi nas katkad neki poraz, loš rezultat. Ali, tko to ne doživi. Nema više takvih momčadi. Nogomet je strašno napredovao, vi protiv osrednjeg i slabog suparnika morate igrati s istom mentalnom i fizičkom snagom. Onom istom kao i kada igrate protiv najboljih”, upućuje nas Peršon.

Daliću puna podrška

“Ono na Rujevici je bio spektakl i baš sam bio sretan da je tako ispalo zbog publike. I inače ta ideja da reprezentacija igra po cijeloj Hrvatskoj pokazuje se kao pun pogodak. Što ne znači da ne treba graditi i obnavljati stadione. Latvija je platila ceh raspoloženosti naših igrača. Bila je to očaravajuća večer. Na utakmici je bilo i puno djece, zauvijek će to pamtiti. Treba imati sreće i gledati ovu generaciju. U Armeniju se otišlo s istim raspoloženjem, ali mnogi su pomiješali neke stvari i mislili da su Armenci šuplji kao Latvijci”.

Stiže i zaključak:

“Mislim da smo i u Erevanu odigrali dosta dobru utakmicu, u drugom sastavu. Ispalo je tijesno, čak smo se bojali da bi na kraju Armenci mogili na neki juriš zakomplicirati stvari. Pa, recite mi, kako možemo igru ocijeniti lošom a tukli smo 26 puta na gol suparnika. Promašivali i najizglednije prilike, a bilo je malo i sebičnosti. Da nije bilo onog vratara koji je s Armencima i u Turskoj radio čuda opet bismo svjedočili uvjerljivoj pobjedi. Još nešto, mi smo ove dvije utakmice igrali bez Kovačića, znamo što on znači za vezni red, a u zadnje vrijeme često uđe iz drugog plana i zabije. A to je ono što je Dalić najviše od njega želio”.

Euro, plasman na njega, nije upitan. Može li i dalje Hrvatska biti kandidat za visok plasman na velikom natjecanju:

“Činjenica je da sad, uz Francuze, pa i više s obzirom na Ligu nacija, imamo kontinuitet sjajnih rezultata ne velikim natjecanjima. Znate, Euro ili svjetska smotra, tu vam je iskustvo velika stvar. Mi smo sad iskusna reprezentacija s dosta poletaraca. No, mlad igrač kada ima kraj sebe iskusnog odmah je bolji nego da je u paru s nekim isto nezrelim, neiskusnim. Dalić to uspijeva miksati, a vidite da tijekom kvalifikacija stalno dodaje nove igrače.”, kaže i zaključuje:

“Dobro, sad taj Musa iz Benfice nije igrao puno, ali pozvan je, nastupio je. I biti će tu. I mislim da će se i Modrić prilagoditi, nije poanta da on mora igrati cijelu utakmicu, ali poluvrijeme, pa i nešto više. Pa, on to i danas čini bolje nego većina igrača njegovog profila koji su mlađi i desetak godina. Ili Perišić, pa on kao da je tek započeo karijeru. Hrvatska je danas momčad orekaljenih profesionalaca i nadarenih nadolazećih zvijezda”.