Dalić je na prekretnici i mora presjeći: Ne bi smio izgubiti mjesto u kosturu reprezentacije samo zbog te stvari

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska nogometna nacionalna vrsta u rujnu nastavlja kvalifikacije za Euro u Njemačkoj dogodine. Samo za podsjetnik, u dosadašnje dvije utakmice Hrvatska je u Splitu remizirala s Walesom (1-1), te je u Bursi dobila Tursku (2-0). Prve dvije momčadi iz skupine idu direktno na Euro. U skupini su još Armenija i Latvija.

Iako do tih utakmica ima još i više od dva mjeseca, neki problemi se već naslućuju. Ili su to repovi problema s priprema za završni turnir Lige nacija nedavno u Nizozemskoj. Kada je nakon lavine uvreda s tribina Rujevice tijekom treninga reprezentacije Marko Livaja skočio na ogradu stadiona i verbalno se suočio s napadačem.

To ga je očito pogodilo da je samo dan kasnije rekao izborniku Zlatku Daliću da nije psihički spreman biti teret reprezentacije i da bi se za ovu akciju povukao.





Livaja treba biti na popisu

Jasno, tu Dalić nije mogao ništa. Međutim, tek sad se postavlja pitanje. Treba li Zlatko Dalić pozvati Livaju za sljedeću utakmicu u kvalifikacijama, a ta sljedeća je protiv Latvije baš na riječkoj Rujevici? Što vi mislite?

Ma, nema se tu što misliti. Grijeh koji je Livaja učinio dogodio se koji dan prije, nakon finalne utakmice Kupa, Hajduka i Šibenika. Kada je zgrabio megafon i pjevao pogrdne pjesmice na račun Šibenčana. I za taj krimenje kažnjen. Na treningu nije nikoga uvrijedio, izgredniku se obratio samo s rečenicom ”Što hoćeš”?

Makar mu ni to realno nije trebalo. Ali, čudnovato jest da je to vrijeđanje Livaje s tribine trajalo minutama, a to nitko od redarske, policijske ili organizatorske službe nije spriječio. Nevjerojatno. Pustimo to sad, pozabavimo se pitanjem, što će Dalić učiniti s Livajom. Hoće li ga pozvati pod nacionalnu zastavu. Makar je zamolio izbornika da ga poštedi za bitnu akciju…

Koliko si utvaramo da poznajemo izbornika Zlatka Dalića uvjereni smo u logičan epilog.

Forma će presuditi

Marko Livaja će biti pozvan u reprezentaciju ako u kolovozu bude u dobroj formi. Isto kao što neće biti pozvan ako izgubi formu, ne bude prevaga u dresu Hajduka, ne bude zapravo sjena onog Livaja iz prošle i pretprošle sezone. Kada je uostalom i zaslužio poziv za reprezentaciju. U kojoj nije da se nije dokazao.

Livajin krimen nije toliki da bi bio zauvijek suspendiran iz reprezentacije. I to što se čovjek osjetio oštećen, povrijeđen i psihički nestabilan prije odlaska na završni turnir Lige nacija može biti sasvim prirodno. Iako i djelomično neshvatljivo. Ali, nismo svi isti.









(Ne)pozivanje Marka Livaja mora ovisiti čisto i samo o sportskim vrijednostima dotičnog. Sve ostalo bi bila manipulacija i devalviranje nogometne vrijednosti naše reprezentacije. Isto tako, Livaja nije ni prvi ni zadnji igrač u nogometu koji je svojeglav. Pa, zbog svojeglavosti se ne gubi mjesto u kosturu reprezentacije. Već zbog blijedih igara.

Livaja na treningu reprezentacije nikoga nije udario, nije čak ni uvrijedio, samo je skočio do ograde, nije se pogubio, kamoli išao prema fizičkom sukobu. Još uvijek smo mišljenja da je na koncu konca riječ o šlampavom organiziranom treningu i da se tako nešto ni u začetku nije smjelo dogoditi.