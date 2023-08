Dalić je bio zbog njega na meti velikog udara: Nekima se nikako nije svidio taj potez

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vjerovali smo u ono što ćemo uskoro čuti. Dok ćemo pratiti utakmice engleske Premier lige:

“A sad Guardiola uvodi Gvardiola”!

A znate li kako zovu našeg reprezentativca Joška Gvardiola koji je ovih dana prešao iz Leipziga u europskog prvaka, Manchester City. Kojeg vodi Pep Guardiola. Ne znate? Joška Gvardiola suigrači i prijatelji zovu: „Pep”.





Nekima se nije svidio potez Dalića

“Pep uvodi Pepa”, komentirati će navijači na tribinama Etihada.

Ova zgodna igra riječi samo će nam dočarati kakvu je karijeru već postigao ovaj mladić koji je debitirao za hrvatsku reprezentaciju prije dvije godine na Euru. Pa su našem izborniku Zlatku Daliću zbog toga nemalo zamjerili. Godinu i pol kasnije na svjetskoj smotri u Kataru gdje je Hrvatska došla do bronce, Joško Gvardiol bio je jedan od naših najboljih igrača, ali bio i jedno od najugodnijih iznenađenja cijele svjetske smotre.

Svojom impresivnom pojavom na terenu, zrelošću, fizičkom snagom i sjajnom tehnikom opčinio je ne samo hrvatske navijače već i isključive nogometne stručnjake. Dugo je trajala licitacija Gvardiola u Leipzigu, City nije odustajao. Sada je sve zgotovljeno i moći ćemo uživati gledati europskog prvaka pod vodstvom Pepa Guardiola u kojem će igrati dva Hrvata: Gvardiol i Kovačić.

No, sigurno će biti najzadovoljniji naš izbornik Zlatko Dalić. Ne zbog činjenice da nije pogriješio kada je 2021. godine na europskoj smotri forsirao Gvardiola. Sjećamo se jednog detalja, jedan je engleski reporter nakon poraza Hrvata protiv Engleske zaključio nakon burnih lavina kritike prema tada mladom 19-godišnjaku „vatrenih„, Jošku Gvardiolu.

“Ako je Gvardiol najveći hrvatski problem na ovoj utakmici onda će Hrvati uskoro biti europski prvaci, a na sljedećem prvenstvu će i obraniti taj naslov”.

To je taj tipičan engleski humor britanskih sportskih izvjestitelja. Dobro smo ga zapamtili u tom slučaju. A reporter je bio posve u pravu, prepoznao je njegov talent i viziju hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.









Kako još ne znamo koliko dugo će Modrić ostati u reprezentaciju to će prelazak Gvardiola i Kovačića u City ipak biti jedan „forte” za hrvatsku nacionalnu vrstu kada naš Luka ode zauvijek iz reprezentacije.

U „postmodrićevskom” reprezentativnom razdoblju” tražiti ćemo i novog kreativnog veznjaka koji će držati sve konce u rukama (nogama, op. p.), ali tražiti ćemo i vođu momčadi, vođu koji će to biti godinama.

Ajmo onda ovako zaključiti. Neka Kovačić zamijeni Modrića na najbolji mogući način, s puno više odgovornosti i napora nego do sada. Jest, on je odličan igrač, jedan od najboljih na svijetu u veznoj liniji, no u reprezentaciji smo često od njega očekivali kud i kamo više. Sada će svo breme očekivanja pasti na njegova leđa, pa neka se konačno pokaže. Ta, nije bez razloga igrao po svim najvećim europskim klubovima, Chelseaju, Realu, sada Cityju.









No, kada smo kod vođe, sve smo bliži razmišljanju da bi nam to mogao biti baš mladi Joško Gvardiol. Momak otvorenog i razigranog srca, ali neprijepornog igračkog autoriteta unatoč mladim godinama. Budite sigurni da su ga trener Guardiola i njegovi asistenti „skenirali” u detalje. I zaključili da ga nije pretjerano platiti devedesetak milijuna eura. Kakva svota. Nije nam dobro dok je spominjemo…

Dva Hrvata su imperativno dovedena u klub koji je nedavno postao europski prvak.

Ta, ima li većeg priznanja za hrvatski nogomet, reprezentaciju, izbornika Zlatka Dalića? Nema, niti može biti. Ambicije Cityja, kluba bogatog poput rudnika zlata, sigurno su ne samo osvajanje Premier lige, nego iznova i penjanje na europski tron, S dvojicom Hrvata na kapitalnim pozicijama.

Malo ćemo otići u povijest. Zar smo svi mislili da su u upravi Red Bulla iz Leipziga idioti kada su ga kupili od Dinama za nama tada nevjerojatnih 16 milijuna eura, a još je bio tinejdžer. I njegova karijera krenula je brzinom svjetlosti. Za prvu momčad Dinama debitirao je u studenom 2019. godine, četiri godine kasnije je najskuplji stoper u povijesti nogometa.

Nogomet je počeo igrati u Trešnjevci, u popularnoj ”Grabi”, pokraj dvorane „Kutija šibica”. To je njegovoj obitelji sa Srednjaka bio najbliži nogometni teren. Brzo je osvanuo u Dinamu, još brže u drugoj, pa u prvoj momčadi, a meteorski uspon nastavio se u reprezentaciji. Iza sebe ima Euro i svjetsku smotru, sjajne sezone u Bundesligi, a sada je u najboljem europskom klubu.

Usput, sticao je mnoge vještine kroz sve kategorije mladih hrvatskih reprezentacija, a u Dinamu je ispočetka bio pažen i pripreman za velike stvari. I sam se jako trudio, godinama uz redovite treninge u Dinamu trenirao je još s privatnim trenerom. Pa tako ispada da je vježbao najmanje četiri sata dnevno. Dakle, nije samo talent u pitanju, nego voljni element i sportska ambicija. Baš ono što ima dugogodišnji vođa hrvatske nacionalne vrste, Luka Modrić.

Oduvijek je imponirao mirnoćom, zrelošću i odgovornošću. Mnogi inozemni treneri, pa ni Mourinho, nisu vjerovali da je riječ o tako mladom igraču, gledajući ga u nastupima u hrvatskom dresu. Od njega se tek očekuje najviše. Ne samo u Cityju, već i u dresu „vatrenih”!