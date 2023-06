DALIĆ DOČEKAO LEGENDU IZ SUSJEDSTVA! Sjeća se bolne večeri s Vatrenima, a evo kako se sad poklonio

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je nakon osamostaljenja na svojim stadionima kao goste imala brojne velike trenere, a jedan od njih vratio se u Hrvatsku, ovog puta u drugačijoj ulozi. Kao gost je ponovno došao Arrigo Sacchi, trenerski velikan iz Italije, promovirajući skorašnje okupljanje na Italia Soccer Campu 2023. tijekom predstavljanja u Zagrebu, u hotelu Westin.

Velikan s klupe iz hrvatskog prekomorskog susjedstva istaknuo je koliku vrijednost imaju Vatreni, što je naglasio nakon susreta sa Zlatkom Dalićem koji je bio u ulozi domaćina u ovoj prilici.

“Nevjerojatno je što je Hrvatska do sada ostvarila”, kazao je Sacchi, ističući važnost Zlatka Dalića u stvaranju momčadi koja niže uspjehe.





Sacchi prati Hrvatsku sa strane, sada je tako s obzirom na to da je u trenerskoj mirovini, no s klupe je pamti i izbliza. Bilo je to za jednog od ranijih gostovanja u Hrvatskoj, u Splitu, na Poljudu, ali i kod kuće, u svojedobnom porazu u Palermu za vrijeme kvalifikacija za Euro 1996. u Engleskoj.

Vatreni su tada slavili s 2:1 u gostima, s dva gola Davora Šukera, dok je u utakmici na Poljudu bilo 1:1, također sa Šukerovim golom za Hrvatsku.

Sjeća se poraza kod kuće

Tijekom boravka u Zagrebu, Sacchi se sjetio i utakmice u Palermu, ističući da se sve zbivalo nekoliko mjeseci nakon poraza od Brazila u finalu Svjetskog prvenstva 1994. u SAD-u, što je na Talijanima ostavilo trag.

“Došli smo na tu utakmicu prazni, nije nas tada bilo. Bilo je to nakon poraza u finalu SP-a, na tom SP-u smo dali 100 posto”, prisjetio se veliki talijanski trener večeri u Palermu, bolne za njega i za njegovu momčad, a slavljeničke za Hrvatsku koja je došla do pobjede nad svjetskim doprvacima.

Ovog puta se u društvu Zlatka Dalića posvetio i promociji kampa koji će u Zagrebu biti održan uskoro, od 3. do 7. srpnja, a sve će se dogoditi nakon što i Hrvatska i Italija budu u akciji na novom velikom turniru.

Čeka nas završnica europske Lige nacija, s nastupom Vatrenih 14. lipnja protiv domaće Nizozemske u Rotterdamu, dok će Talijani dan kasnije u svojem polufinalnom nastupu u Enschedeu igrati protiv Španjolske.









Utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu su 18. lipnja, a tada bi moglo biti i novog susreta Hrvatske i Italije.