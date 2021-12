DALIĆ: ‘BOLJI SMO NEGO PRIJE, ZADOVOLJAN SAM!’ ‘Vjerujem da imamo šanse, želimo se revanširati’

U ždrijebu Lige nacija objavljeno je da će se Hrvatska sudariti s Francuzima, Danskom i Austrijom.

Izbornik je rekao ovo nakon ždrijeba.

“Mislim da smo bolji nego u prošla dva izdanja Lige nacija. Francuze, očito, opet ne možemo izbjeći, kao da su nam suđeni, ali vjerujem da imamo šanse i snage da im se revanširamo za sve one poraze. Uglavnom, zadovoljni smo ždrijebom”, rekao je izbornik.

Termini su teški, lipanj i rujan.

“Radi se o jako dobroj pripremi za SP, a ove godine, za razliku od prošlih, idemo s mišlju nešto konkretno napraviti, stvoriti rezultat. Neće biti lako, ali možemo biti konkurentni. Za šesti mjesec ćemo s obzirom na kraj klupske sezone dobro razmisliti, rano je govoriti, no za taj termin imat ćemo veći izbor igrača. Za rujan ćemo vidjeti. No ponavljam, to su pripreme za SP u Kataru, koji nam slijedi u studenom.”

Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, kao i izbornik Zlatko Dalić, zadovoljno je komentirao ždrijeb novog izdanja Lige nacija.

“Bit će to dobra uvertira za Svjetsko prvenstvo i bit će lijepo da odmjerimo snage s Francuskom i vidimo gdje smo. Danska i Austrija također će biti dobre utakmice i ukupno gledano smo zadovoljni“, rekao je Kustić.