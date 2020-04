DAGESTANAC OSTAVIO SVIJET U NEVJERICI: Želiš biti najbolji, pobijedi divovsku uralsku kozu!

Legendarni prvak UFC organizacije u lakoj kategoriji, Dagestanac Khabib Nurmagomedov “patentirao” je trenažni stil koji objedinjuje boravak u prirodi s hrvanjem svega što mu tijekom boravka izađe na megdan.

Borac je stekao kultni status nakon što je svjetlo dana ugledao video njegovo hrvanja s medvjedom dok je još bio dječak.

Sada je još jedan Dagestanac i član Khabibovog tima odlučio primijeniti slična načela u svojoj pripremu na pohod na pero laku UFC diviziju.

Jedan od trenutačno najzanimljivijih UFC boraca sunarodnjak je prvaka u lakoj kategoriji Khabiba Nurmagomedova, Zabit Magomedsharipov.

Zabitu je pošlo za rukom u ruralnom Dagestanu pronaći kozu koja mu pomaže u usavršavanju njegovih borilačkih tehnika, i to ne bilo kakvu, već gorostasnu uralsku kozu, baš kao što je nekoć njegov kolega Khabib pronašao medvjeda.

I love Zabit but it’s early days in his career to be fight the GOAT🐐😂

pic.twitter.com/BxrouYYOoT

— Stanky MMA (@Stankmaster_mma) April 19, 2020