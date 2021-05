‘DA JE JUGOSLAVIJA PREŽIVJELA, BI LI VLADALA SVIJETOM!?’ Hrvati bi opet ispaštali zbog ‘diktata’ iz Beograda?

Autor: F.F

“Jugoslavija je bila sportska velesila, a vjerojatno najdominantnija momčad bila je ona košarkaška.”, tako će napisati i španjolska Marca – nedavno.

Da, reprezentacija Jugoslavije sijala je strah i trepet na prvenstvima, a uz SAD bez previše pretjerivanja može se reći da je bila i najjača košarkaška velesila.

Jugoslavija je osvajala zlatne medalje na Olimpijskim igrama (1980.), Svjetskim prvenstvima (1970., 1978. i 1990.) i Eurobasketima (1973., 1975., 1977., 1989. i 1990.), a druga i treća mjesta teško je uopće i nabrojati.

Kroz godine na parketu su Jugoslaviju predstavljali neki od najboljih košarkaša u povijesti košarke.

Ne zna se koja je generacija bila jača

1980-ih i na Olimpijadi godine kada je Jugoslavija uzela zlato momčad su predvodili fantastični igrači poput Krešimira Ćosića, Andre Knege, Dragana Kićanovića, Mirze Delibašića i mnogi drugi. Generacije koje su harale jugoslavenskom košarkom nakon zlatnih iz Moskve možda su bili i jači. Generacija je to igrača koja se otisnula i u NBA ligi, gdje su otvorili put za brojne Europljane koji sada uživaju u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Na prvom mjestu tu su Dražen Petrović i Toni Kukoč, a fantastičnu momčad činili su i Vlade Divac, Žarko Paspalj, Željko Obradović, Velimir Perasović, Jure Zdovc i mnogi drugi. Igrači su to koji su redovno osvajali MVP nagrade na najjačim prvenstvima, žarili i palili svojim klubovima po Europi, a s reprezentacijom su osvajali sve; od najmlađih uzrasta do onih seniorskih.

No, to se sve događalo te su reprezentacije mnogi pratili uživo, dok su se neki zadovoljili snimkama na internetu, no ono što nismo doživjeli, a mnogi bi vjerojatno voljeli, je jugoslavenska reprezentacija danas. Kako bi u današnje vrijeme izgledala reprezentacija Jugoslavije? Pitanje je to koje se pitaju čak i Španjolci.

Momčad koja bi konkurirala nedodirljivima

Današnja košarka uvelike se razlikuje od one prije desetak godina, a kamoli 30 ili 40. Igra se puno brže, a od igrača se očekuje da rade sve na terenu te pokrivaju sve pozicije. Npr; nekoć su centri bili zaduženi za skokove i koševe pod obručima, dok danas gađaju trice i brane bekove. Takozvana positionless košarka razvila se u svega nekoliko godina, a u tom načinu igranja fantastično su se snašli Europljani, preciznije; Balkanci. (Valja napomenuti kako se prvim igračem koji je mogao pokriti sve pozicije smatra naš legendarni Krešo Ćosić, kojem su često tepali da je igrač ispred svog vremena, što je svakako i bio)









U NBA ligi nikada prije nije bilo toliko puno igrača iz Europe, a također se nikada nije desilo da ti igrači potpuno dominiraju ligom. Posljednje dvije sezone najkorisniji igrač lige (MVP) bio je Giannis Antetokounmpo koji predstavlja Grčku, a jedini Europljanin kojem je ista stvar pošla za rukom bio je Dirk Nowitzki koji je za MVP-a proglašen u sezoni 2006./2007. (Dodao bih kako su u povijesti NBA lige samo četiri neamerička igrača osvajala tu titulu, uz nabrojani dvojac to su bili još Steve Nash; Kanada i Hakeem Olajuwon; Nigerija) Uskoro bi se na toj listi mogao, pa čak više i morao, naći srpski reprezentativac Nikola Jokić.

Jokić je sa svojim Denver Nuggetsima briljirao cijele sezone, a desetke utakmica odigrao je bez drugog najboljeg igrača Nuggetsa, Jamala Murrayja koji se ozlijedio. Jokić je Denver doveo do nevjerojatnog trećeg mjesta na teškom zapadu, a sve to uspio je uz prosjeke od 26.4 poena, 10.8 skokova i 8.3(!) asistencija po utakmici. Jokić je utjelovljenje moderne košarke, centar koji pogađa trice i šuteve s poludistance kao da je bek-šuter, a uz to ima prosjek o 8.3 asistencija po utakmici! To su brojke koje ne mogu pisati ni playmakeri.

Zamislite momčad u kojoj Jokić predvodi napad

E sad dolazimo do onog što bi bilo, kad bi bilo. Mnogima je već dosta govora o jugoslavenskim reprezentacijama u današnje vrijeme, ali zamislite momčad u kojoj MVP NBA lige Nikola Jokić predvodi napad, a društvo u prvoj petorci prave mu Luka Dončić, Bogdan i Bojan Bogdanović te prekaljeni veteran Goran Dragić. O Dončiću je više teško pisati. Momak je to koji je s 22 godine osvojio Euroligu s Real Madridom te bio i MVP iste, Eurobasket sa Slovenijom te uz brojne druge uspjehe bio je i novak godine u NBA ligi. U svojoj prvoj sezoni bilježio je nevjerojatne prosjeke, a ove godine sezonu je završio s prosjecima od 27.7 poena, 8 skokova i 8.6 asistencija po utakmici! Momak od 22 godine (moram ponoviti) dominira najjačom ligom kao da je tamo već deset godina.

Bojan Bogdanović imao je trnovit put, pun odricanja, truda i rada, ali je uspio te je u momčadi koja je završila prva na teškom zapadu druga opcija u napadu iza Donovana Mitchella. O njemu neću previše trošiti riječi jer sam s guštom opisao njegov put i karijeru, a samo ću napomenuti kako mu se sve zasluženo vratilo te slobodno možemo reći da je riječ o jednom od najboljih šutera u ligi, kada pričamo o Bojanu. Njegov prezimenjak iz Srbije, Bogdan, odigrao je sezonu iz snova. Napokon je otišao iz disfunkcionalnih Sacramento Kingsa te zasjao u Atlanti. Početkom sezone se i tamo mučio, što zbog ozljede, što zbog prilagode, ali će ovu godinu prvi puta zaigrati playoff košarku, a uz to je bilježio najbolje prosjeke karijere. U najboljoj ligi svijeta u prosjeku je ubacivao 16.4 poena po susretu te hvatao 3.8 skoka, a tome je dodao i 3.6 asistenciju po utakmici, uz najbolje šuterske prosjeke. Gađao je nevjerojatnih 50% iz igre te 43% iza linije za tri!









Petorku bi zaokružio Goran Dragić, koji je odigrao, za njega, slabu sezonu u Miami Heatu, ali rezultat je to naporne prošle sezone u kojoj se cijela momčad Heata dobrano istrošila. Imali su svega mjesec i pol dana da nakon NBA finala krenu u novu sezonu, a to je ostavilo traga na Heatovcima. Naravno, legendarni Spoelstra odmarao je Dragića ponajviše zbog njegove ozljede od prošle sezone, ali i godina u kojima se nalazi prekaljeni Slovenac. Dragić je igrač od iznimne važnosti za Miami pa se njegove najbolje utakmice očekuju tek u playoffu. Dragić je 2017. bio MVP Eurobasketa, a prošle je sezone u doigravanju u prosjeku bilježio gotovo 20 poena po utakmici. Mnogi ne žele priznati velike brojke tokom regularne sezone zbog ‘slabijih’ obrana i velikog broja utakmice, ali kada se u stanju u završnici sezone stavljati 20 po utakmici, o vama se ne treba previše trošiti riječi. Uz našeg Bojana bio bi pravi veteran za jugoslavensku reprezentaciju.

A s klupe – još malo NBA igrača

S klupe bi Jugoslavija mogla uvesti još ponekog NBA igrača. Fantastična centarska linija kakve se nebi posramila ni Amerika zaokružena je sjajnim Crnogorcem Nikolom Vučevićem koji je već godinama jedan od najpodcjenjenijih igrača u NBA-u te s Bosancem Jusufom Nurkićem, koji je također zbog ozljeda odigrao nešto slabiju sezonu, ali je prvi izbor na centarskoj poziciji u playoff momčadi Portland TrailBlazersa. Valja dodati i našeg Ivicu Zupca, koji iz sezone u sezonu napreduje, ali ruku na srce najlošiji je od centarskog trojca na raspolaganju. Ali, svakako bi bilo lijepo imati takvu centarsku postavu u reprezentaciji.

Dario Šarić i Nemanja Bjelica bio bi dvojac s kojim bi završili NBA priču. Obojica su sposobni pokrivati više pozicija; inače su krilni centri, ali nije im strano zaigrati ni na centarskoj poziciji (Šarić) ili pak krilnoj (Bjelica). Uz njih tu bi se našlo mjesta za virtuoza Miloša Teodosića te jednog od najboljih playmakera Eurolige, Vasilija Micića. Svoju priliku samo bi čekali igrači poput Krune Simona, Vladimira Lučića, Vasilija Milutinova, Bobana Marjanovića, Klemena Prepeliča i mnogih drugih. Zamislite momčad u kojoj nema mjesta za ovakve košarkaše…

Neupitno bi to bila momčad koja se na bilo koji dan u tjednu može ‘pofajtati’ s Amerikancima, koje se uvijek smatralo nedodirljivima u košarci. Momčad SAD-a oduvijek je imala strašne atletske predispozicije, ali znanje i košarkaški IQ koji posjeduju igrači s prostora bivše Jugoslavije jednostavno su nevjerojatni. Dovoljno je samo pogledati što upravo ti momci radi u NBA ligi, ligi koja je godinama osporavala Europljane. Preko prijašnjih generacija, (Kukoč, Petrović, Divac) koje su uhodale put za današnje (Jokić, Dončić, Bogdanovići) košarka s naših prostora oduvijek je bila na najvišem svjetskom nivou. Zamislite kada bi to mogli pokazati u ovakvoj reprezentaciji.

No to je stvar novinarskih maštaranja, baš kao i nedavno u tekstu španjolske Marce, država je propala i više je nikad neće biti…