DA BI ČOVJEK RIJEČ REKAO: OVE CURE SU APSOLUTNA SENZACIJA! Kakva partija, kakav preokret, koja mentalna snaga i kakav trener

Da bi čovjek, hrvatski navijač, onaj koji prati naše rukometašice, riječ rekao! Kakva partija, kakav preokret, koja mentalna snaga i koje stručno vođenje s klupe. Opet su nas opčinile naše rukometašice, po četvrti puta, sada su u nastavku natjecanja satrale i Rumunjke i došle nadomak polufinala.

Što nije samo senzacija, neki bi rekli i majka svih senzacija.

Pa, kako to i zašto. Naše su nam rukometašice vratile vjeru u sve predvidljiviji sport, vratile su nam vjeru u neizvjestnost, iznenađenje, borbu, patriotizam i poniznost. Otišle su na poprište europske smotre u tišini, kao da idu na smaknuće.

U skupini su napravile tri takva cirkusa da je rukometna javnost još u šoku, bez daha, sredile su Mađarice, Nizozemke, Srpkinje. Evo sada i Rumunjke koje su na početku utakmicu izgledale neuništive. Povele su do 15. minute s čak četiri pogotka razlike, naše su promašivale zicere i uslijedio je time-out trenera Nenada Šoštarića.

Tog starog gospodina koji očito zna sa ženama, čak smo uvjereni da se u životu nije posvađao sa svojom suprugom i punicom… Jer, kako drugačije protumačiti činjenicu da ga ove djevojke, i djevojčice, debitantkinje, bespogovorno slušaju i okreću situaciju u svoju korist i to u trenucima kada su na rubu ponora.

Šoštarić mirnim glasom daje upute, ne kritizira svoje igračice i očito bi svi od njega morali učiti kako se komunicira sa ženama. Neki od nas ne mogu izaći na kraj niti s jednom, on njih petnaestak drži pod kontrolom i radi čudesa. Ako bi imao tečaj pod naslov ophođenje sa ženama odmah bi se upisali na njega.

Šalu na stranu, Šoštarić zna posao, kao i rukometašice koje je izabrao, ili morao uzeti. Jer, mnoge su otkazale zbog koronavirusa. Niti je on zapomagao, tražio alibi. Otišao je u Dansku sa svojim curama bez novinarske pratnje, intervjua, ali je sigurno znao kako je odradio pripreme. Bez prijateljskih utakmica, ali zato s dosta treninga.

I to se vidi, automatizam u kritičnim trenucima igre kod naše reprezentacije je savršen. Kada kola krenu nizbrdo panika se ne vidi, a kada se zahuktaju nitko ih ne može ispratiti ni pogledom, nekmoli zaustaviti.

Sve su to osjetile jake Rumunjke. Momčad prepuna sjajnih igračica odjednom je bila zazustavljena. Ne, nisu se same zaustavile, naše cure su ih sredile, obranom koja je postala granitna, a kada su u napadu prestale promašivati „zicere” nakon sjajno izrađenih akcija semafor je vrtio samo na jednu stranu. Serija 9-0 Hrvatica od 15. do 25. minute zorno to dokazuje.

U nastavku se Rumunjke nisu predavale, tražile su način da „zakuhaju” utakmicu. Došle su u jednom trenuku na minus dva, ali tko će s tim Šoštarićevim ženskicama. One su samo ubacile u brzinu više i odletile. A mi smo uživali, a prijatelj koji je s nama gledao prijenos tek je zaključio:

„Ma, da sam šeik sve bi te naše rukometašice „oženio”; baš kako su one „oženile” Mađarice, Nizozemke, Srpkinje i Rumunjke. Kapa do poda!