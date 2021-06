CVATE LJUBAV SRBINA I HRVATA: ‘Ovdje je trener Ivanišević, nadam se da neće imati puno prigovora’

Novak Đoković sigurno kriči po travi Wimbledona te je danas u drugom Kevina Andersona s glatkih 3:0 u sat i 44 minute.

Nakon sigurne pobjede Novak je prokomentirao kako je jako zadovoljan igrom i pobjedom:

“Jako sam zadovoljan. Kevin je izvrstan igrač, posebno na travi i bržim podlogama. Finale smo igrali prije tri godine. Pobjeda u tri seta, ali samo jedan break u setu, to je bilo dovoljno. Dobro sam čuvao svoj servis, koristio sam uglove, znao sam da imam više šansi kad ulazim u razmjenu” rekao je Đoković, pa nastavio:

“To je bio jedan od taktičkih ciljeva, napraviti što manje neforsiranih pogrešaka. Znao sam da će snažno servirati i da neće biti puno break šansi. Pokušao sam igrati dobro, čvrsto i ne riskirati puno. Bilo je bolje nego što sam očekivao. Vjerujem u sebe.”, rekao je Novak pa nadodao:

“Ovdje je trener Ivanišević, nadam se da neće imati puno prigovora”.

Sklizak teren i navijači

Đokovića je na kraju pohvalio odnos s publikom i dotaknuo se skliskog terena i njegovih ekshibicija na travi ove godine.

“Nakon prvog meča rekao sam da smo navikli igrati pred navijačima, što nije bio slučaj u prethodnom periodu. Presretna sam što su svi ovdje. Prekrasno je, hvala vam što ste ovdje”, komplimentirao je navijače Novak, pa se našalio na padove:

“Također sam u dobrim odnosima s travom, ne sjećam se da sam toliko padao u Wimbledonu. Čini se da sam u dobrim odnosima i s travom i s publikom “, zaključio je Đoković uz široki osmijeh.

John McEnroe: "Djokovic just hits his spots. I would take a kid to watch and just model his game on everything he does."#Wimbledon (Getty Images) pic.twitter.com/XK6dIWtjE5

— Novak India Fans (@NovakIndiaFans) June 30, 2021