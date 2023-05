CVATE LJUBAV IZMEĐU HRVATA! Vatreni se dokazao: ‘Već smo jako zadovoljni’

Iako se nisu uspjeli plasirati u neki od europskih kupova, iza nogometaša našeg trenera Ivana Jurića je jedna sezona, u kojoj je Torino mirno krstario kroz prvenstvo, a u jednom dijelu bili su i blizu sedmog mjesta na tablici.

Jedan od igrača koji je u Torinu ponovno pronašao izgubljenu formu je i Nikola Vlašić, koji se skupa sa Jurićem nada kako će West Ham malo smanjiti odštetni zahtjev za veznjaka Vatrenih.

Iako je njihov odnos tijekom sezone varirao, Vlašić je pao u jednom dijelu nakon SP-a u Katru, ali ipak se ispostavio kao jako dobro pojačanje, za koje su u Torinu spremni ponuditi osam milijuna eura.

Pitanje je koliko će to pozitivno prihvatiti u West Hamu, jer je dogovor oko posudbe i otkupa ugovora između klubova prvotno bio na 13 milijuna eura, ali Niksi nije u planovima West Hama za sljedeću sezoni.

Već zadovoljio

Ivan Jurić je jako zadovoljan izvedbama Vlašića u Torinu, koji je u 35 nastupa zabio pet golova i dodao još šest asistencija pa je na pitanje hoće li biti pod povećalom na utakmici protiv Spezije odgovorio:

“Ne, već smo jako zadovoljni s njima kako su igrali i kako se ponašaju. Imali smo samo pozitivne osjećaje za obojicu”, istaknuo je Jurić, a uz Vlašića još je u igri za otkup i Mirančuk iz Atalante.

