Čuveni Hrvat brutalno reagirao zbog bizarnog napada na Srbina u Zagrebu

Autor: Dnevno.hr/KIR

Antonio Plazibat, najbolji hrvatski kickboksač, kritizirao je potez svog sunarodnjaka Đanija Barbira i upad na snimanje emisije ‘Podcast Inkubator’ u kojem je gostovao Aleksandar ‘Joker’ Ilić.

Tijekom emisije koja se snimala u Zagrebu Barbir je nepozvan upao u studio s još šestoricom muškaraca i na trenutke prekinuo snimanje. Situacija se, srećom, brzo smirila zbog staložene reakcije Ilića.

“Kao prvo, to nije bilo namješteno, a kao drugo, iznervirao sam se kada sam to vidio i poslao Iliću poruku jesu li mu nešto rekli. Pitao sam Ilića nakon svega je li ga čekao poslije sa šestoricom i je li bilo problema? Rekao mi je da nije bilo ništa od toga. Jako sam se iznervirao, mislim da bih ja vozio iz Beograda to večer i tražio svu šestoricu”, rekao je Plazibat tijekom gostovanja u ‘Podcast inkubatoru‘.

Isprika zbog incidenta

“Kada sam se smirio onda sam mislio da su se možda dogovorili da se to dogodi i onda sam pogledao video nekoliko puta. Nije mi bilo jasno što se dogodilo i zbog čega je došlo šest muškaraca reći mu da laže. Možda su ti likovi fanovi podcasta pa su htjeli vidjeti kako izgleda, nije mi jasno”, ogovori Plazibat, pa dodaje:

“Barbir je ovime zakopao sam sebe, ako ovo nije loš publicitet, onda ne znam. Od Ilića je napravio heroja i tko ga nije volio sad ga voli. Ljudi koji mu nisu bili fanovi sada će ga tetovirati, dok njega sada svi mrze. Vidio sam kako Iliću pišu ljudi iz Zagreba i ispričavaju se”, dodao je Plazibat.

Zbog cjelokupne situacije oglasili su se priopćenjem iz ‘Podcast Inkubatora’: “Najiskrenije se ispričavamo Aleksandru Iliću koji je gostovao u našem podcastu. Izvinjavamo se jer je tokom uživo prenosa u studio, naprasno i potpuno nepozvano, zajedno sa pet ili šest drugih nama nepoznatih osoba upao MMA borac Đani Barbir te je na nekoliko trenutaka prekinuo emisiju neprimjerenim upadicama. Ovo je prvi put u sedam godina i 1.500 epizoda da u našu poslovnu zgradu i studio upadaju nepozvani i nepoznati ljudi.”