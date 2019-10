ČUDO PRIRODE ZAVRŠILO NA OPERACIJSKOM STOLU: Zion Williamson propušta otvaranje NBA lige

Autor: Mario Lacković

Od LeBrona Jamesa nije se ovako željno isčekivao debi jednog novaka u NBA ligi. Zion Williamson zaludio je svijet te su svi jedva čekali da prvi put zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. No, navijači će morati malo pričekati na to. Naime, ‘čudo prirode’ je nekoliko dana prije početka lige završilo na operacijskom stolu. Prvi izbor drafta morao je na operaciju meniskusa desnog koljena.

Prema prvim prognozama, on će propustiti prvih dvadesetak utakmica nove NBA sezone, odnosno, morat će mirovati šest do osam tjedana. Iako su u New Orleansu smatrali da je ozljeda lakše prirode, ipak se ispostavilo kako Zion mora na operaciju. Tako da se njegov debi očekuje tek oko Božića.

Update on Zion: pic.twitter.com/7Jn2jEdUVS — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 21, 2019





Njegov klub mora biti oprezan prema njemu jer je već s 19 godina poznat po ozljedama koljena. Svijet je obišla njegova ozljeda koljena kada mu je noga doslovno ‘izletjela’ iz tenisica zbog prevelikog opterećenja. Iako je prozvan ‘čudom prirode’ zbog svojih nevjerojatnih ‘fizikalija’, očito će morati malo pripaziti, jer iako mu je to najveće oružje, ujedno mu je to i slabost.