Čudo na bojištu, vojnici odbili zapovjedi, proglasili primirje i zaigrali nogometnu utakmicu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Baš desetljećima je bila zatomljena jedna priča iz tog mračnog doba ljudske povijesti, priča koja danas nadahnjuje, podučava i čini nas boljima u trenucima kada gubimo vjeru u smisao života, ljudski rod, pa i razlog našeg postojanja. To je priča o proslavi rođendana Isusa Krista na zapadnoj bojišnici, neposredno nakon početka krvavog sukoba, na mjestu gdje su se sukobljavala britanske i njemačke snage.

Uvijek smo svjedoci čuda i veselja Božića kojima svjedočimo i ovih dana. Ova priča dokaz je da je tako bilo i kroz povijest i da su čuda oduvijek grijala srca vjernika. Priča o primirju na Božić 1914. godine, dakle na samom početku Prvog svjetskog rata, jedna je od najdirljivijih i mnogi se povjesničari slažu s tvrdnjom da je taj događaj, možda, mogao i promijeniti – tijek povijesti.

U okrutnom vrtlogu užasnog Prvog svjetskog rata dogodila se jedna od najčudnijih i najdojmljivijih stvari u povijesti ratovanja – božićno primirje. Riječ je o spontanom, neslužbenom i improviziranom primirju koje je nastupilo uzduž Zapadnog bojišta tijekom Prvog svjetskog rata na Badnjak i Božić 1914. Primirje nije poštovano uzduž cijele bojišnice, niti su ga vojni zapovjednici odobrili, ali na velikim dijelovima Zapadnog fronta oružje je nakratko utihnulo, a zamijenile su ga božićne pjesme i druženje dojučerašnjih neprijatelja.

Ratne strahote i čudo

Europske države krenule su u rat u ljeto 1914. s velikim entuzijazmom i uvjerenjem mnogih da će sukob biti gotov do Božića iste godine. Međutim, u samo nekoliko mjeseci stotine tisuća vojnika poginule su u teškim borbama. Njemačko napredovanje bilo je zaustavljeno na Marni, a „Utrka do mora“ između Njemačke i Saveznika odigrala se na Ypresu. Rezultat je bila krvava pat pozicija, s bojištem koje se protezalo od švicarske granice do Sjevernog mora.

Do prosinca 1914. iznimno naporno rovovsko ratovanje postalo je tmurna svakodnevica. Tjedni jake kiše pretvorili su rovove i ničiju zemlju u smrznutu i blatnjavu močvaru. Za vojnike na Zapadnom frontu, svakodnevni život je bio bijedan, međutim…

Sve je započelo na Badnjak 1914. blizu mjesta Ypresa u Belgiji, a zahvatio je čitavu zapadnu frontu. Na Badnju večer 1914. godine usred bitke koja je trajala danima, izgladnjeli, promrzli vojnici sa obje strane, oglušujući se o naređenja časnika, izašli su iz svojih rovova, našli se na sred ničije zemlje i odigrali nogometnu utakmicu.

“Obični” vojnici zaraćenih strana, Nijemci sa jedne, a Škoti sa druge strane, u rovovima udaljenima svega 100-ak metara, potpuno neovlašteno, neslužbeno, nenajavljeno, zaključili su primirje koje je prema dogovoru trebalo trajati na Badnjak i sutradan, na Božić, no proteglo se do početka siječnja 1915. godine.

Nijemcima su naime iz domovine u rovove slali božićna drvca koja su ovi okitili i poredali na rovovima te su počeli pjevati božićne pjesme… Škoti su polako odgovorili vlastitim pjesmama, sviranjem tradicionalnih gajdi, pa su počeli polako aplaudirati jedni drugima i tako je to krenulo. Njemački vojnik izašao je sa malom božićnom jelkom i zakoračio u ničiju zemlju. Škoti su bili prestravljeni, no nitko ga nije htio upucati unatoč naređenjima. Malo pomalo, vojnici su počeli izlaziti iz rovova i dogovorili mir barem za taj sveti dan.









Smrtni neprijatelji posjećivali su se u rovovima te dijelili piće i cigare, razmjenjivali fotografije svojih obitelji, žena, djevojaka, odigrala se čak i nogometna utakmica (3:2 za Nijemce), a osim toga je dogovoreno i pokapanje mrtvih koji su ležali na ničijoj zemlji već danima, smrznuti. I uistinu, na Božić nije ispaljen niti metak, a primirje je trajalo nekoliko dana, jer nitko nije htio prvi započeti opet s “normalnim ratom”.

Primirje se proširilo po cijeloj zapadnoj fronti, a taj događaj ni danas te države ne vole isticati jer u taj dan ljubav i solidarnost potpuno zasjenili nacionalizam i militarizam kojim su se zaraćene strane itekako ponosile. No božićno primirje ponovilo se i 1915. opet na zapadnom frontu između Nijemaca i Francuza te 1916. na istočnom frontu.

Zapovjednici su vojnim sudovima, premještanjem, rotiranjem jedinica činili sve da se takvo što ne ponovi jer najveći neprijatelj bio bi upravo taj mir koji je prijetio da se proširi na sve bojišnice.

Zamislite samo ujedinjenu i snažnu Europu koja nije trebala desetljećima vraćati Amerikancima ratne zajmove kao i zajednicu koja se uspješno oduprijela komunističkoj poplavi s istoka. Doista, ovaj događaj govori o snazi Božića, a da se primirje kojim slučajem proširilo, povijest bi bila znatno drugačija nego što ju danas poznajemo.

U najkraćim crtama – Prvi svjetski rat, ili Veliki rat od 1914. do 1918. godine bio je dotad najveći sukob u povijesti čovječanstva. Bio je to globalni oružani sukob između dva saveza država (Antantai Središnje sile) koji se odvijao na više kontinenata od 28. srpnja 1914. do 11. studenoga 1918. godine.

Posljedice rata bile su, između ostalih, i više od 40 milijuna žrtava, uključujući približno i 20 milijuna mrtvih vojnika i civila i značajna razaranja država i gospodarstava, te se smatra prvim ratom globalnih, svjetskih razmjera. Stoga je prvotno nazivan Veliki rat ili Rat koji će okončati sve ratove. Oko 60 milijuna europskih vojnika bilo je mobilizirano od 1914. do 1918. godine.