Čudno je ovo što se događa Modriću: ‘Moglo bi doći do ozbiljne krize’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Situacija s Lukom Modrićem zaokuplja veliku pozornost španjolskih medija.

Naime, nakon što je s klupe odgledao prvenstvene dvoboje protiv Las Palmasa i Girone, gostovanje kod Napolija u Ligi prvaka ipak je dijelom “odradio” s terena. Odigrao je ukupno 27 minuta, a još je barem dvadesetak proveo na zagrijavanju.

Snimke i zapisi o tome kako se kapetan Vatrenih osjeća ove sezone govore sami za sebe…





Utakmica istine

Neki pišu da će utakmica ovoga vikenda za Luku biti utakmica “istine”.

“Ovo što je iza Modrića možemo okarakterizirati kao najneobičniju situaciju u njegovih 11 madridskih godina. Tri utakmice zaredom na klupi… To se dosad dogodilo samo dva puta. Na početku mandata Julena Lopeteguija (2018/19) i na početku ovog Ancelottijevog. No, u prethodna dva slučaja igrao bi u svakoj od te tri utakmice kao rezerva. Ovoga puta zaigrao je samo u jednoj”, pišu tamošnji analitičari.

“S klupe je ukupno odgledao 290 minuta, to je vječnost za zadarskog genijalca. Početni sastav Reala za subotnji sraz s Osasunom dat će nam odgovore na mnoga pitanja.”

Ako ne bude u sastavu, to neće biti dobar znak, procjenjuje AS.

“Modrić je uvijek bio čist oko toga da u Realu želi ostati jer to zaslužuje, a ne za to da mu se daruje šansa. Ignorirao je sve pozive iz Saudijske Arabije, a to je učinio zbog nade da će igrati i ove sezone. Neshvatljivo je, teško za razumjeti da ga je snašla ovakva sudbina, a još je praktički prošle godine s Kroosom i Casemirom tvorio neuništivi tercet u Realovoj sredini.”

Subotnja utakmica protiv Osasune na Bernabeu otkrit će puno toga…

“Zna se koliko ga Bernabeu obožava. Ako ga Ancelotti uvrsti u sastav, to će biti znak harmonije unutar momčadi. To će Modriću donijeti olakšanje prije puta u reprezentaciju. Ali, ako opet bude na klupi, to bi mogao biti znak ozbiljne krize”, pišu tamošnji mediji.