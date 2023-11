Čudesna je ta mladost koju otkriva Dalić: Žar se rasplamsala, a ovo je sad baš drugačije

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bolje nam je da zašutimo, uživamo u trenutku. Da ni ne pomislimo što je moglo biti. Naša nogometna reprezentacija koja nas je navikla oduševljavati praktički svako drugo ljeto, jer takav je ritam svjetskih i europskih smotri, pojaviti će se dogodine u Njemačkoj. A u jednom trenutku, nakon što su nam Vatreni priredili dva šoka protiv Turske i Walesa istinski smo se uplašili da je to kraj.

Zato razdraganosti navijača sada nema kraja, zato se toliko veselimo pobjedama protiv Latvije i Armenije. I da se razumijemo, nisu trijumfi lako dosegnuti, bilo je tu tako vidljive nervoze, straha, pa i nesnalažljivosti.





Ipak, kolikogod Dalić mijenjao formacije i postave u obje utakmice vidjeli smo ono što nismo vidjeli u tim inkriminiranim utakmicama protiv Turske i Walesa.

Vidjeli smo ‘žar’

Dugo smo tražili pravu riječ za pojavu koju smo vidjeli. I našli smo je. Aha, vidjeli smo – žar. Dugo nije išlo, mučila se postava „vatrenih„, u jednom trenutku bila je blizu „knock-downa„, no da nije sve palo pod zemlju zaslužan je Dominik Livaković. S obranom koja graniči sa znanstvenom fantastikom držao nas je u igri. Makar, kada smo već osjetili taj istinski žar uvjereni smo da bi i preokrenuli rezultat.

Žar u reprezentaciji je potpuno drugi žar nego što ovi igrači osjećaju u svojim klubovima. Pogledajmo tu mladost koju u igru ubacuje Dalić, oni taj žar pokupe poput zarazne bolesti. Koju su živost pred kraj utakmice donijeli naši najmlađi reprezentativci. Bravo.

Armenija zaista nije mačji kašalj, vidjeli smo to i sada na Maksimiru. Momčad koja ima i stav, i glavu i rep i bravuroznog vratara. Ta, nije slučajno pljuskala i Tursku i Wales. Mi smo se izvukli, ali morali smo dati sve od sebe. Armenski igrači su i tehnički i taktički obučeni, znaju se obraniti, znaju i napasti. Pa, koga opale.

Zato je taj gol Ante Budimira došao na tako težak način. Namjera Dalića je bila da sa Sosom i Stanišićem na krilima opskrbljuju stasitog Antu, a on je bio uvijek pokriven s barem dva igrača. Sosa se u ovoj utakmici uistinu nije proslavio centaršutevima, ali imao je jedan baš idealan, na kraju prvog dijela. A Budimir je bio usredotočen i zabio gol vrataru koji je djelovao i prije i kasnije nesavladiv.

Kada je nestala uzrujanost, kada smo se osokolili tim pogotkom u drugome poluvremenu sve je izgledalo kud i kamo bolje. Linije su se fino micale, baš kako treba, napadalo se i dalje , tražio se drugi gol da se „zaključa„ utakmica. I bila bi ona pod bravom odavno da nije bilo fenomenlnog Čančarevića. Ali, Hrvatska je igrala na trenutke dopadljiv nogomet, a na to smo, je li, već pomalo i zaboravili. Pritom, nismo Armeniji dozvolili opasan napad.

Junak nam je postao čovjek u mojeg smo nerijetko i sumnjali. No, njegov trud nikad nije bio sporan. Ante Budimir, momak iz Žepča, s obitelji je kao prognanik devedesetih stigao u Hrvatsku. Kao dijete je ostao bez oca i majka je sama podigla njega i dvije sestre blizanke. Nogometni put bio mu je težak, uglavnom drugoligaške momčadi dok nije otišao u inozemstvo, najprije u Mallorcu, sada je u Osasuni.









Nakon prvenstva u Kataru nije bio u reprezentaciji, no igrama je zaslužio ponovni poziv. I opravdao ga potpuno. Ajmo reći ovako, Dalić mu je vjerovao kad nitko nije. To je ono kada ti igrač uzvrati povjerenje, kada se ovakvim potezom zahvali treneru. Tome smo svjedočili na Maksimiru. Dalića konačno nije spasio Kramarić, i to je isto neki benefit.

Imamo mir, Ante Budimir, rekli smo odmah nakon utakmice. Idemo na Euro, opet smo u najrazvijenijem dijelu nogometne Europe i svijeta. Mnogi vele da je Euro jači od svjetske smotre. Dolazimo tamo s novim ljudima i starim izbornikom. Naš nogometni ide dalje pod svijetlima najvećih pozornica. Ma, ne može ljepše. Uživajmo u trenutku. I miru!