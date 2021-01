ČUDESNI RONALDO OPET ISPISAO POVIJEST: Novi veliki podvig portugalske zvijezde!

Da Cristiano Ronaldo svaki put iznova i novim pogotkom sruši poneki rekord već je poznata stvar. Nije stoga iznimka bila ni sinoćnja utakmica protiv Sassuola gdje je Ronaldo golom za 3:1 Juveu osigurao nova tri boda. Opet je ispisao povijest.

U posljednjim trenucima susreta Ronaldo je postavio konačnih 3-1 za Staru damu i novu pobjedu momčadi Andrea Pirla. Bio je to njegov 759. pogodak u karijeri, kojim se izjednačio na vrhu s Josefom Bicanom na vječnoj listi strijelaca. Obojica imaju ukupno dva više od velikog Pelea.

Cristiano is now the highest active scorer & joint highest scorer ever for club & country in football history:

🇵🇹 CRISTIANO 759

🇦🇹 Josef Bican 759

🇧🇷 Pelé 757

🇧🇷 749 Romário

🇦🇷 719 Messi

🇭🇺 705 Puskás pic.twitter.com/6DTZouLQ7M

