ČUDESNI NORVEŽANIN: Nevjerojatan podatak o Haalandu koji zabija kao na traci

Erling Haaland postigao je prva dva gola u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Seville.

Mladi Norvežanin srušio je još jedan rekord te je postao najmlađi strijelac koji je stigao do 20 golova u Ligi prvaka sa samo 20 godina.

Nevjerojatan uspjeh postigao je u samo 14 utakmica, što je najmanje od svih ostalih. Idući na toj listi je Harry Kane kojemu je trebalo deset utakmica više za ostvarenje ovog uspjeha.

Prvi put je zaigrao u Ligi prvaka u rujnu 2019. godine te je postigao najviše golova u tom natjecanju, 20, Robert Lewandowski drugi je na listi s 19 postignutih pogodaka.

