Čudesni Hrvat pobjegao je iz Jugoslavije da ne bi morao u Beograd: ‘Ne znam kako sam uspio’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kakvu filmsku priču ima ovaj čovjek, Hrvat koji je postao legenda američkog nogometa. Onog pravog, „soccera„. Nitko tada nije mario što je jedan mladić emigrirao, „pobjegao„ s turističkom vizom u Sjedinjene Američke Države. Mirko Liverić koji će u Americi postati „Mark„ pobjegao je „preko bare„ zbog siromaštva, što je kasnije i priznao. U neuobičajeno teškim okolnostima postao je živa legenda.

On je proveo osam godina u Sjevernoameričkoj nogometnoj ligi i još sedam u Major Indoor Soccer League (Dvornski nogomet). Pritom je imao šesnaest nastupa za reprezentaciju SAD, postigavši tri gola.

Za američku reprezentaciju je igrao od 1973. . do 1980. godine. Njegova prva utakmica bila je 1-0 poraz od Poljske 3. kolovoza 1973. na Soldier Fieldu u Chicagu. Postigao je svoj prvi gol dva dana kasnije u Windsoru kada su Amerikanci pobijedili Kanadu 2-0. Njegova posljednja utakmica bila je kada je 1. studenoga 1980. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Amerika u Vancouveru izgubila od Kanade 2-1. Liveric je ušao umjesto Stevea Moyersa u 76. minuti.

Izabrao je bijeg umjesto odlaska u Beograd

“U Ameriku sam došao sedamdesetih godina s turističkom vizom. Nisam odslužio vojni rok. Ni dan-danas mi nije jasno kako sam uspio. Bilo mi je teško, posluživao sam u trgovini, prao suđe, radio na utovaru. Ma bilo je strašno”, opisuje on svoj dolazak.

“Prvo su emigrirali moji teta Flavija i tetak Ive, a onda su pozvali mog pokojnog oca i mene, poslavši nam garantno pismo pomoću kojega smo dobili turističku vizu. Mogu reći da je razlog našeg odlaska bio trbuhom za kruhom. Ja sam imao 18 godina kad sam napustio Zaton. Nekoliko dana prije nego što mi je stiglo garantno pismo od tete Flavije, dobio sam poziv iz Beograda da zaigram za Crvenu zvezdu, ali sam se odlučio za obećanu zemlju”.

U New Yorku mu nije bilo nimalo lako. Radio je i danju i noću. Neradnim nedjeljama igrom je za lokalni klub Dalmatino. I dok je igrao za klub iseljenika koji su se nakon utakmica družili dogodio mu se životni preokret.









Družio se s legendama

“Dalmatinac je bio hrvatski nogometni klub u New Yorku za koji sam ja igrao više iz hobija. Sredinom 1973. godine dolazi do obrata kada me trener Cosmosa Gordon Bradley otkrio te mi je ponudio ugovor s klubom. Gordona sam vidio nekoliko puta na tribini te sam primijetio kako me promatra. Prvo mi je kroz glavu prošlo da radi za emigracijski ured, nisam ni slutio da će mi se život promijeniti”.

Cosmos je najpoznatiji po tome što su sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća za taj klub u smiraju svoje karijere igrale nogometne legende Pele i Franz Beckenbauer, a s njima je nastupao i nekadašnji igrač Hajduka Ivan Buljan. U posljednje vrijeme najpoznatiji igrač koji je nosio dres Cosmosa je legenda madridskog Reala Raul Gonzalez, koji je završio karijeru upravo kao član kluba iz New Yorka u kojemu je proveo svoju posljednju godinu.

New York Cosmos danas nije ni sjena kluba iz prošlosti, no nama je postao zanimljiv prije desetak godina jer je u njega došao Niko Kranjčar. Bivši hrvatski reprezentativac tako je postao četvrti Hrvat u Cosmosu, a prije njega, i to u zlatnim vremenima tog kluba, igrali su ondje Ivica Buljan, Jadranko Topić i junak ove priče, Mirko Liverić.









Pele ga oduševio

Da, za Cosmos je na kraju igračke karijere igrao i Pele. Mnogi i danas misle – najbolji nogometaš svih vremena. Dosta je bilo problema s transferom Pelea, a cijena igranja za tri godine bila je – sedam milijuna dolara. Da bi Pele uopće došao u Cosmos morao je urgirati i američki tajnik Henry Kissinger kod brazilskog predsjednika. Novac se ubrzo počeo vraćati, na tribinama je bilo na svakoj utakmici po pedesetak tisuća gledatelja. Mnogi europski klubovi dolazili su u New York igrati prijateljske utakmice protiv Cosmosa.

Nešto kasnije klubu je pristupio Talijan Chinaglia iz Lazija koji je zabijao golove kao na filmskoj traci. Jasno, većinom na asistenciju Pelea. Cosmos je postao atrakcija, još kad je došao i Beckenbauer i Carlos Alberto, ta je momčad bila zastrašujuća po imenima, iako su sve to bili stari, isluženi igrači, nekad zvijezde i najbolji na svijetu, a sada na zalasku karijere. No, prosjek gledatelja povećao se na čak 80 tisuća gledatelja, čak se i Giants stadion morao nadograditi.

“Dobro se sjećam Peleovog dolaska u klub. Suigrači i ja nismo bili sigurni dolazi li Pele ili George Best. Prvo što je Pele napravio kada je došao, kao veliki džentlmen, svima nam je pružio ruku i zagrlio nas”.

Zarađivao u Americi

“Moram reći da Pelea takvom veličinom nije činilo samo ono što je on bio na terenu već i izvan njega. Naš odnos u to vrijeme bio je kolegijalan i prijateljski. Družili smo se i van kluba. 1980. Cosmos je u Brazilu igrao protiv njegovog Santosa. Nakon utakmice ugostio nas je u svojoj kući. Iza kuće je muzej koji je bio prepun poklona i suvenira iz cijelog svijeta”, riječi su Mirka Liverića.

Nadalje, Liverić je u Cosmosu je proveo 1974. i 1975. godinu. Pa je Cosmos zamijenio Liverica prema San Jose Earthquakese za fini novac. U novom klubu Liverić je opet zablistao, zabio je deset golova u dvadeset utakmica, uz devet asistencija. To je dovelo do njegovog odabira za najbolju momčadi MLS u 1976. godini. Postao je i američki reprezentativac.

Pelea nikad nije zaboravio, susreli su se jednom nakon više od tridesetak godina od avanture u njujorškom Cosmosu.

“Sreli smo se u restoranu. Dočekao me zagrljajem i poljupcem. Ma, Pele je čudo. Susretao se s Papom i predsjednicima. Trebali ste vidjeti kad smo u Brazilu igrali protiv Santosa 1980. Poslije večere nam je pokazao privatni muzej, uspomene, darove… Kakav muzej. Sagrađen od kamena”.

Pred početak Domovinskog rata vratio se u rodni Zaton kraj Zadra.