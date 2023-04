ČUDESNI HRVAT NAPADA SVJETSKI TRON I IMA PRILIKU SVE ŠOKIRATI! Šamarao ih je batinama, ali i jezikom, no jedna stvar mu se mora priznati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvat Alen Babić ima prigodu postati svjetski boksački prvak u bridgerweight kategoriji (od 91 kg do 102 kg), koja se smjestila između cruiserweight i teške kategorije. U WBC verziji, u subotu navečer boriti će se protiv Poljaka Lukasza Rozanskog. I to na njegovom terenu, u Jasionka 95 Areni u Rzeszowu.

Ako Babić uspije pobijediti Poljaka jednako vrijedne profesionalne karijere, Alen Babić postat će prvi Hrvat nakon Mate Parlova koji se ogrnuo WBC naslovom. Mora se pritom znati da je Mate Parlov svoj WBC poluteški naslov osvojio još 1978. godine. Štoviše, od vremena Mate Parlova do danas, Hrvatska je imala samo dva svjetska prvaka – Stipu Drviša (WBA) i Ivanu Habazin (IBO).

Poigrajmo se malo statistikom. Alen Babić u 11 dvoboja bilježi 10 nokauta, a njegov posljednji susret zbio se protiv Adama Blaskog, kojeg je pobijedio sudačkom odlukom u svibnju prošle godine.





Velika prilika za Babića!

Iako Blaski nije poražen prije zvuka zvona, Babićevi i Rozanskijevi nastupi, koji u velikom postotku završavaju nokautima i nude snažnu i neprestanu izmjenu udaraca, predviđaju da će njihov ogled završiti prije isteka 12. runde.

Poljak Lukasz Rozanski od 14 dvoboja čak 13 je završio nokautom, a isto je dosad neporažen u profesionalnoj karijeri. Ipak, dugo nije imao težak meč. On je svoju posljednju borbu odradio u još u svibnju 2021. godine i dvije je godine bez profesionalnog meča. Tada je osvojio WBC svjetski international bridgerweight pojas protiv sunarodnjaka Artura Szpilke, koji nije izdržao niti tri minute protiv njega.

Alen Babić u najavi dvoje borbe protiv Poljaka samouvjereno je izjavio:

”Slušajte, on ima nasilnički stil, a takav stil ne funkcionira protiv mene. Ja sam najveći nasilnik. Bit će jako zanimljivo, jer ovdje sam i na gostujućem terenu”.

Babić drži da je ovaj dvoboj već u samom iščekivanju spektakularan:

„Mi ne moramo niti pričati, on ne mora ništa reći. Ova borba prodat će se sama po sebi. Mi imamo oko 90 posto nokauta u našim mečevima. Obojica volimo otvoreni gard i borimo se za WBC naslov svjetskog prvaka.

Potom je ispalio:

“U Poljskoj će mi zaručnica nositi hrvatsku zastavu, bit će uz mene i mama, sestra i stotine navijača. Prvi ću put ozbiljnije zaraditi, iako ni ne znam koliko. A onda se ženim”!









Inače verbalno jak i britkog jezika Alen Babić znan je po svojim svađama sa svojim bivšim trenerom Leonardom Pijetrajom i provokacijama prema Filipu Hrgoviću. Njihova međusobna prepirka kolikogod tipična za boksački svijet nerijetko je prelazila mjeru dobrog ukusa.

Trenera Pijetraja naglo se nedavno riješio, pričajući:

„Došlo je do nekih promjena u mojoj karijeri, ja i Leonardo Pijetraj smo se razišli. Bili smo skupa sedam godina. Mislim da smo izvoljeli sve što smo imali skupa, ja više ne mogu s tim čovjekom raditi, mislim da on ne može sa mnom. Mislim da je identična priča s obje strane. Sretan sam otkad smo se razišli, dobio sam neki novi val energije i svega i stvarno bih volio da svako svojim putem dođe do vrha’, rekao je Babić ne navodeći razloge prekida suradnje pa nastavio: Ja bih sve dao da se lijepo raziđemo. Ja sam pristao i neke postotke mu davati sljedeće tri, četiri godine, kad mi neće biti trener. Eto, toliko ga poštujem. S druge strane u redu je to da i on ima nešto od tih moji mečeva koji slijede”

Hrgovića je vrijeđao gdjegod je stigao. Čak mu je dao i podrugljiv nadimak u svojim istupima – ”Kocka”.









Uglavnom, Babić ima velika aspiracije, pa još kaže:

“Moj plan je pobijediti Poljaka i dovesti obranu naslova u Pulu, blizu svog Rovinja. Tamo sam se rodio, to mi je od početka bio plan. Četiri godine govorim da želim velik meč u Hrvatskoj, a nema većeg od borbe za naslov prvaka kad u nju ulaziš s pojasom”.

Spektakl nas čeka, jedva čekamo…