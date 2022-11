ČUDESNI DINAMO NIJE PONIŽEN, ALI OVAJ JE OPET ZAKAZAO: Ostao je uporan u svojoj tvrdoglavosti, a možda je moglo biti drugačije…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bojali smo se beznadežnosti Dinama u srazu protiv Chelseaja, ali doživjeli smo nadu. Koja je, istini za volju, brzo ishlapila, ali osjetili smo je. I stoga slobodno možemo zaključiti; od zadnjih nekoliko partija Dinama, domaćih i europskih, ova u Londonu bila je najbolja.

Na koncu tih 2-1 za Chelsea ispada pristojan rezultat, ali nije da se nije moglo više, kao što stoji da je malo nedostajalo sreće. Makar, osjeti se da je Chelsea bolja momčad, ali Dinamo je težio nadigravanju, gledao je prema naprijed, čak je i poveo. Malo kasnije vodio je i Milan protiv Salzburga, srca plavih navijača su se ugrijala…

No, ovaj engleski nogometni gigant ne bi nosio taj epitet da ne zna pravodobno riješiti kriznu situaciju. A kad je Dinamo poveo bila je to kriza, Petkovićev gol u sedmoj minuti sigurno je iznenadio domaćina. Koji se trgnuo, navalio iz sve snage i u relativnom kratkom razdoblju, do 30. minute preokrenuo rezultat.





Šutalo je imao šansu

Unatoč činjenici da je Chelsea zaista svojski zapeo dojma smo da su oba postignuta gola, Sterlinga i Zakarije stigli i kao plod izrazito nesretnih okolnosti po Dinamo. To se lopta po kaznenom prostoru naše momčadi odbijala poput flipera i to baš strijelcu na nogu. No, Chelsea je zakuhavao situacije i dvije riješio. Taman.

No, imao je Dinamo i dobro razdoblje i početkom nastavka, veliku priliku glavom nije iskoristio Šutalo, vratar Mendy je fenomenalno obranio, frcalo je pred vratima londonskih modrih, ali i Chelsea je napadao, čak i pogodio vratnicu. Osjetili smo da kod Dinamovih igrača nedostaje snage i iznova se primjećivala (pre)kasna reakcija trenera Dinama Ante Čačića. Njegove kasne izmjene, uvođenje napadača Drmića tek u 84. minuti kada ti treba pobjeda a ti si u minusu, nemaju dodirne točke s logikom i sportskom ambicijom.

Ili se Čačić bojao posvemašnjeg debakla…

Teško je shvatiti što u ovako bitnoj utakmici znači uvođenje Špikića, pahite, u 90. minuti?

A Dinamo uopće nije igrao loše, a trebalo mu je svježine. Kud i kamo ranije. Chelsea je mijenjao a vodio je, Dinamo je gubio a nije mijenjao. Teško za shvatiti.

Na koncu, što nego zaključiti…









Završila je zanimljiva Dinamova europska avantura u Ligi prvaka , bilo je tu i sjajnih i groznih trenutaka. Ali šteta, Dinamo je mogao lako do trećeg mjesta, partije protiv Salzburga bila su loše, taj zaostatak ispao je nenadoknadiv.

Nedostajati će nam Dinamovi europski nastupi, navikli smo na njih i osjećamo da se moglo, čak i moralo više. Bez obzira što je Dinamo bio u jakoj skupini. To što je Dinamo bio pristojan u konkurentnoj družini jest za svaku pohvalu. Ono čega je nedostajalo, ajmo sada to konačno zaključiti, jest preuzimanje većeg rizika. Tu je Dinamo nekako bio suzdržan, zapravo njegov trener.