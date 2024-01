Čudesna vožnja mlade Hrvatice, osvojila drugo mjesto u prvoj vožnji, lovi prvu pobjedu u karijeri

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić drži drugo mjesto nakon prvog laufa slaloma Svjetskog kupa u slovačkom zimovalištu Jasna, dok je Leona Popović odustala.

Ljutić je startala kao 17., a sjajnom vožnjom po ledenoj slovačkoj stazi jedina se uspjela približiti unutar jedne sekunde vodećoj Amerikanki Michaeli Shiffrin, za kojom zaostaje 52 stotinke. Treće mjesto drži Švicarka Melanie Meillard (+1.35).

Ljutić (19) nije završila zadnja četiri slaloma, a prije godinu dana je u češkom Spindlerovu Mlinu došla do trećeg mjesta što joj je, zasad, jedino postolje u karijeri. U subotu je Zrinka bila četvrta u veleslalomu, što joj je najbolji plasman u karijeri.

Fantastična druga vožnja

Četiri slaloma u nizu nije završila. Hrabrila je sama sebe, govorila kako ju to nije potreslo i da je i dalje sigurna u sebe. Pokazala je to sjajna predstava u veleslalomu u subotu gdje je bila četvrta, što joj je najbolji rezultat u karijeri u toj disciplini. Bila je to samo uvertira u današnji senzacionalni slalomski dan.

Druga hrvatska predstavnica Leona Popović je startala kao druga u prvoj vožnji i vrlo brzo je odustala. Nije to bio njezin dan, ali možda generalno bude – hrvatski. Držimo palčeve za drugu vožnju.

Podsjećamo, druga vožnja starta u 12:15 sati.