ČUDESNA PRIČA HAJDUKOVOG TALENTA: Briljira među najboljima, ali ima i jedan problem…

Autor: I.K.

Hrvatski klupski nogomet se ove sezone u seniorskim vodama oslanja na pobjede Dinama, a u konkurenciji juniora, glavnu riječ vodi Hajduk koji će se protiv Atletico Madrida u veljači boriti za osminu finala Lige prvaka mladih. U toj priči splitskih Bijelih, vrlo veliku ulogu igra Filip Čuić, 18-godišnji mladić koji u reprezentativnoj karijeri igra za BiH, a u klupskom dresu, svojim predstavama zaslužio je kandidaturu u utrci za najboljeg u Europi u prestižnom juniorskom natjecanju.

Mladi hajdukovac uvršten je u društvo sedmorice igrača koji konkuriraju za nagradu za najboljeg igrača godine u Ligi prvaka mladih. Svoje mjesto zavrijedio je učinkom terenu, a u tom učinku izdvaja se šest golova koje je zabio igrajući u jakoj europskoj konkurenciji.

Borba za ovu nagradu je već sada veliko priznanje za Hajdukovog talenta, a njegova priča može biti i još bolja slavi li u utrci za najboljeg.

Hajdukovac i stariji brat

Priča mladog Čuića je zanimljiva zbog toga što je s Hajdukom povezan i obiteljski, s obzirom na to da mu je dvije godine stariji brat Mario prvotimac splitskih Bijelih. Mario igra za hrvatsku U21 reprezentaciju, za koju je ranije ove godine bio u akciji u završnoj fazi susreta na putu do pobjede nad Finskom s gostujućih 2:0 u kvalifikacijama za Euro. Filip je, pak, reprezentativac BiH u uzrastu do 19, a u dresu nacionalne momčadi također zabija, s pet golova u isto toliko ovogodišnjih nastupa.

Za mladog Filipa bi se moglo još čuti, a možda s vremenom pokrije i dio problema koji još uvijek prate klub.

‘Nema para’

O tim problemima je na kraju godine pričao Hajdukov predsjednik Lukša Jakobušić, koji je tijekom gostovanja na Radio Splitu opisao financijsko stanje na Poljudu.

‘Klub je stabilan, ali nema para’, rekao je Jakobušić, dodajući da je financijski ipak bolje nego je bio slučaj kad je došao na čelo kluba. No, do prihoda je teško, a kazao je i da ‘Hajduku uvijek fali para’ jer kad ih ima više, onda se više i troši.

‘Svaki mjesec smo u stisci’

‘Mi smo svaki mjesec u stisci. No, plaće su isplaćene za 11., a bit će i za 12. mjesec’, rekao je Hajdukov predsjednik, dodajući da je za Hajduk ključno da igra u Europi.









‘To donosi novac, a u suprotnom, moramo prodavati’, opisao je Jakobušić kako stoje stvari, s dijelom priče o prodaji koja bi se jednog dana mogla odnositi i na 18-godišnjeg Čuića – nastavi li kako je krenuo.