ČUDESNA HRVATSKA NE BOJI SE NIKOGA! Prekrasno je ovo što rade neki novi Vatreni, a posebno ovi ‘klinci’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dobiti Dance nije nimalo lako, a dobiti ih dvaput u nekoliko mjeseci sjajan je doseg. Naša nogometna reprezentacija u pretposljednjem kolu jake skupine u Ligi nacija na maksimirskom travnjaku nadigrala je Dansku, pobijedila s 2-1, pokazujući pritom red najvećih vrlina, ali i neke greške i nesmotrenosti. Opet, dobiti tako jakog suparnika velika je stvar i tako treba kreirati dojam s ove utakmice. Zato, sve čestitke!

Bila je to utakmica s dva različita poluvremena, prvo je bilo blijedo, negledljivo, pomalo čak i dosadno. Hrvatska je ipak bila agilnija, pa je pripravila i dvije prigode, glavam su zamalo kraj gola tukli Putalo i Gvardiol. I Danci su prijetili, Meahle je sjajno tukao, ali imamo mi odličnog vratara, Livaković je to pokupio…

Nastavak je, pak, bio spektakularan. Istinski zanimljiv, kvalitetan, većinom u režiji hrvatske reprezentacije. Počeo se igrati visok presing, kombinatorika se podigla na najveću razinu, lopta je išla po zemlji od noge do noge, lijepo je to bilo za gledati. Čekali smo gol, prije toga tuklo se prema Schmeichelu, Kovačić je prodirao i promašio veliku šansu.





Hrvatska je čudesno dobra

Sveukupno, Hrvatska je pokazala kvalitetu, a gol je pao nakon kornera, ali ne iz nabacivanja, nego nakon akcije u trokutu pa je tek onda slijedio ubačaj. U gužvi, pravom „fliperu„ ispred danskih vratiju lopta se otkotrljala do vrha kaznenog prostora. tu po običaju stoji zadnji vezni, a kod nas je stajao – bek.

Ali, on nije bekovski tukao, već kao profinjeni strijelac uputio je jaku, prizemnu loptu u kut Schmeichela. Agresivnost Hrvatske se naplatila. I Hrvatska, unatoč vodstvu, nije posustajala, i dalje je napadala. Ali, dogodila se jedna greška obrane, Šutalo je krivim pasom predao loptu Dancima, brzo je lopta došla do Eriksena. A on, velemajstor, s dvadesetak metara silovito je tukao, precizno, Livaković je letio, nije doletio do lopte.

To Hrvatsku nije smelo, u igri su već bili i Petković i Oršić i Vlašić i Majer, sve svježe snage. I one su pripravili jednu minijaturu, lopta je doprla do Majera, i on je bio na dvadesetak metara od gola. I gađao, po zemlji, i pogodio. Sva tri gola pala su udarcima izvan kaznenog prostora. I sva tri gola su bili prekrasna!

Hrvatska je pokazala još jednom svu raskoš talenta. Kada se razigra, kada kombinatorika nadvlada strah, tremu i odgovornost onda naša momčad steže obruč oko suparnika, davi ga dok ne izgubi zrak. I to je nama kao navijačima Hrvatske sjajno za promatrati. I zato smo uživali u dobrom dijelu ove utakmice…

Sada Dalićeva postava može jurnuti prema prvom mjestu skupine. No, ima nešto što nas više veseli. Zaista možemo igrati jako, jaaako dobro. I ta spoznaja nas hrabri, ipak je glavni cilj – dobra Hrvatska na svjetskoj smotri!

