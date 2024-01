Čudesna Bjeloruskinja pokorila konkurenciju, ovako nešto se nije dogodilo 11 godina

Arina Sabaljenka pobjednica je ovogodišnjeg izdanja Australian Opena u konkurenciji tenisačica. U finalu je Bjeloruskinja bila bolja od Kineskinje Qinwen Zheng s uvjerljivih 6:3, 6:2. Do titule je tako stigla bez izgubljenog seta

Uspjela je tako Sabaljenka obraniti naslov u Melbourneu osvojen prošle godine i postati prva igračica kojoj je to uspjelo nakon sunarodnjakinje Viktorije Azarenke. Ona je u Melbourenu trijumfirala 2012. i 2013. godine.

Ukupno gledano Sabaljenki je ovo bilo treće Grand Slam finale i druga pobjeda. Prošle godine na US Openu je u meču za naslov izgubila od Amerikanke Coco Gauff. Miljenica domaće publike tada je slavila 2:6, 6:3, 6:2.

Aryna Sabalenka to her family after winning the Australian Open:

“Should I keep speaking English? Because they’re not gonna understand me 😂… Everything I’m doing, I’m doing for you…”🥹

pic.twitter.com/eBySB6UTRp

