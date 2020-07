Čudesna Atalanta nastavila pobjednički niz: Upisali i šestu pobjedom zaerdom i preskočili Inter!

Autor: N.M./Dnevno

Fantastična Atalante nastavlja sa sjajnim igrama i pobjedama. Stroj iz Bergama upisao je šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu. S 2:0 su slavili protiv Sampdorie. Dugo je sjajna momčad iz Bergama lomila otpor gostiju iz Genove. Toloi je nakon nakon udarca iz otključao je bravu a posao je završio Muriel u 85. minuti donijeli su u završnici trijumf Atalanti.

A Mario Pašalić igrao je za domaćine do 70. minute. Atalanta je zasad još priveremno preskočila Inter na trećem mjestu no momčad iz Milana ima utakmicu manje, večeras gostuju kod Verone našeg Ivana Jurića. Čudesnoj Atalanti to je bio 85.gol ove sezone i sad ih ima točno 20 više od vodeće momčadi lige – Juventusa.