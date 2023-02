ČUDESAN NASLOV STARIH ‘ŠEFOVA’! Predvodio ih je ponajbolji igrač, a ovi potezi itekako će se pamtiti

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kansas City Chiefsi su po drugi put u zadnje četiri godine osvojili Super Bowl, a do preokreta u drugom poluvremenu i tijesne pobjede protiv Philadelphia Eaglesa 38-35 na stadionu State Farm u Glendaleu predvodio ih je njihov najbolji igrač i vođa napada Patrick Mahomes.

U napadački raznovrsnoj i odličnoj utakmici, momčad pod vodstvom trenera Andyja Reida došla je do svog drugog trijumfa u Super Bowlu, a trećeg u klupskoj povijesti, preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu, u kojem su sve njihove akcije završile ili polaganjem ili pogotkom iz polja.

Pobjedu Chiefsima donio je pucač Harrison Butker, pogotkom iz polja osam sekundi prije isteka vremena. No, glavni posao u preokretu obavili su najbolji igrač osnovnog dijela natjecanja u NFL-u, ‘quarterback’ Patrick Mahomes i ofenzivna linija, uz konstantan doprinos obrane koja je u prvom poluvremenu spriječila da se Philadelphia ne odvoji na više od 10 poena razlike (24-14).





Hurts briljirao

Mahomes je u prvom poluvremenu imao jedno dodavanje za “touchdown”, kad je u prvom napadu Kansas Cityja pronašao u “end zoni” Travisa Kelcea.

U prvom poluvremenu je briljirao vođa napada Eaglesa Jalen Hurts, koji je dvaput ušao sam s loptom u “end zonu” te imao i dodavanje od 45 jarda za A. J. Browna. Statistiku mu je pokvarila jedino izgubljena lopta nakon koje je Nick Bolton s njom otrčao do “touchdowna” za 14-14 u drugoj četvrtini.

Philadelphia je do kraja poluvremena stvorila deset poena prednosti 24-14, a otežavajuća okolnost za Chiefse je bila i obnovljena ozljeda desnog skočnog zgloba Patricka Mahomesa koji je odšepao prema svlačionici.

No, fizioterapeuti su napravili čudo do nastavka utakmice pa je Mahomes odigrao sjajno drugo poluvrijeme u kojem je svaki put kad je dobio loptu u ruke odveo momčad do “touchdowna” ili pogotka iz polja.

Kansas City je do prvog vodstva na utakmici došao u trećoj minutu posljednje četvrtine (28-27) nakon “touchdown” dodavanja Mahomesa za Kadariusa Toneyja. Manje od tri minute poslije Mahomes je pronašao Skyya Moorea za novi “touchdown” i povećanje prednosti na 35-27.

Kad je do kraja utakmice ostalo 5:20 minuta Jalen Hurts je postigao i svoj treći “touchdown” utrčavanjem u “end zonu”, a potom na isti način došao do pretvaranja za dva poena i izjednačenja na 35-35.









Kansas City je uspio sljedećih pet minuta zadržati loptu u svom posjedu, dovesti se do situacije za pogodak iz polja, koji je sa 27 jarda pogodio Harrison Butker i odlučio pobjednika.

Treneru Philadelphije Nicku Sirianniju ovo je bio prvi nastup na Super Bowlu, a Eaglesima četvrti dvoboj za trofej Vincea Lombardija, no ostali su na onom jednom osvojenom 2017.

Ovaj Super Bowl, 57. po redu, bit će upamćen kao prvi u kojem su se za naslov borila dva tamnoputa “quarterbacka” te prvi u kojem su se na suprotnim stranama našla braća: uz Mahomesa, najveća zvijezda pobjedničke momčadi, 33-godišnji “tight end” Travis Kelce bio je bolji od svog dvije godine starijeg brata Jasona koji igra na poziciji centra u Eaglesima.

Patrick Mahomes je postao prvi igrač nakon 2000. koji je uspio osvojiti nagradu za najboljeg igrača u sezoni, odvesti svoju momčad do Super Bowla, osvojiti trofej Vincea Lombardija i pritom osvojiti i MVP nagradu u finalnoj utakmici.