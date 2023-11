Čudan potez u Dinamu, ovo nikako nije logično: Jakiroviću to neki baš žestoko zamjeraju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo dolazi do pobjeda u zadnjim sekundama, ali mnoge stvari u igri momčadi trenera Sergeja Jakirovića ne zadovoljavaju navijače. Srećom, posljednje sekunde utakmica najveći su saveznik Dinama u ovoj sezoni, no brojna pitanja ostaju visjeti u zraku…

Dinamo još nije otpao u utrci za naslov prvaka. A to se lako moglo dogoditi. No, zaostatak kojeg trenutno ima nije mali, Dinamo je sada u situaciji da ne ovisi smo o svojim dobrim igrama, već mora nužno razmišljati i tražiti da netko drugi kiksa, bilo Hajduk ili Rijeka.





Opet, da se vratimo što ljudima nije jasno u današnjem Dinamu. Koji se, primjerice, tako muči s realizacijom da je upravo neshvatljivo zašto prilike na kapaljku dobiva centarfor, za skupe novce doveden iz Rijeke, Josip Drmić.

Puno nejasnoća s Drmićem

Došao je na velika vrata i uz velika zvona, danas je pričuva pričuvama.

Svaki centarfor treba priliku za razigravanje, Drmić je praktički i nije imao. To koliko je igrao ove sezone zaista je začuđujuće. Ne samo na način što Dinamo ima kroničnih problema s realizacijom, nego što je taj igrač i sjajno plaćen. Pa bi se, sukladno tome, danas – sutra trebao i dobro prodati. Pa i na njemu nešto zaraditi.

Ovako Drmić i gubi na cijeni, ne igrajući. Baš čudno. Tim više što je ovaj igrač znao pokazati svoj raskošni talent, sigurno se ne radi o nekom “pikzibneru”, nego o nogometašu koji je u Dinamo doveden kao pojačanje.

Neki se pitaju i što se događa s vratarom Ivanom Nevistićem. On je u posljednje vrijeme doslovce sklonjen. Jest, nije sjajio u početnim utakmicama Jakirovićeve postave. Možda je bolje reći, nije ni sjajio, niti je puno kiksao.

Nije bilo lako zamijeniti Dominika Livakovića. No, ovaj vratar je baš i doveden na osnovi svojih izvrsnih obrana iz Rijeke kako bi bio dugoročno rješenje umjesto Livakovića. Sada sjedi na klupi a prigode za dokazivanje konačno ima “vječiti rezervist” Danijel Zagorac.

On je unatoč podužem sjedenju na klupi i više nego solidan golman. No, kiks kojeg je napravio u dvoboju protiv Rijeke, bespotrebno istrčavajući duboko u polje, pokazao je da ima probleme s procjenama, a to je pitanje forme i samopouzdanja.









Još kada se čuje da Dinamo u svojim planovima ima namjeru dovesti još jednog vratara, spominje se i Labrović iz Rijeke, onda se otvara enigma. Što će Dinamo s tolikim vratarima i kako će ih se riješiti.

Isto nije jasno da Ademi ne igra redovito. Neki spominju da ima takvu klauzulu u ugovoru. No, Ademi je iz Kine doveden, u kojoj je bio samo nekoliko mjeseci, zbog panične situacije u kojoj se Dinamo odjednom našao.

Kako je Ademi bio nostalgičan tako je nađeno sporazumno rješenje, stasiti reprezentativac Makedonije se vratio među modre, to se ipak osjetilo na žustrini momčadi. Ali, i to rješenje je samo podsjetnik na stare priče, a Dinamu trebaju nove priče.









Zacijelo su u Dinamu svjesni da s ovakvim partijama koje pruža prva momčad teško mogu obraniti naslov prvaka. Tim više što se nelogični potezi množe, a sve veće su sumnje i u trenera Jakirovića kao dugotrajno rješenje.

Istina, nakon brojnih kikseva njemu je svaka sljedeća utakmica kvalifikacijska i sigurno nije lako nositi taj pritisak. Nekoliko puta ga je momčad izvukla u posljednjim minutama, ali ni ta čudesa ne mogu trajati vječno.