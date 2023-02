CRVENA ZVEZDA PUNO ISPRED DINAMA! Čudna računica najboljih svjetskih klubova

Zanimljivi podatak izbacila je stranica “OptaAnalyst“, koji su specijalizirani za sportsku statistiku, o tome koji su klubovi po njima trenutno među najboljih 100 na svijetu.

Tako je “Opta” na prvo mjesto stavila Bayern iz Munchena, dok je drugi na njihovoj ljestvici Manchester City, a treći je trenutno vodeći klub u Seria A Napoli.

U Top 10 najboljih klubova svijeta ulaze još četvrta Barcelona, peti Real Madrid, dok su od šestog do desetog mjesta još raspoređeni Liverpool, Arsenal, PSG, Inter i pomalo nevjerojatno RB Leipzig.

Zvezda ispred Dinama

Što se tiče klubova iz bivše Jugoslavije samo tri su uspjela naći svoje mjesto među 100 najboljih po “OptaAnalystu”.

These are the top 100 football clubs in the world according to @OptaAnalyst

— Swiss Football Data (@swissfootdata) February 10, 2023